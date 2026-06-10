Festival del Sombrero 2026 reafirma a Ocoa como epicentro de la cultura y el ecoturismo

Bartolo García

San José de Ocoa. La organización Ocoeños Empoderados por la Cultura y el Ecoturismo anunció la celebración de la sexta edición del Festival del Sombrero 2026, un evento que se ha consolidado como uno de los principales referentes culturales de la región y el único de su tipo en la República Dominicana.

La actividad, creada por la escritora y gestora cultural Betty Pimentel, ha logrado trascender las fronteras provinciales, alcanzando reconocimiento nacional e internacional gracias a su enfoque en la promoción de la cultura, las tradiciones y el desarrollo sostenible de San José de Ocoa.

El festival se llevará a cabo el próximo 4 de octubre de 2026 en Coroar Villas Resort, ubicado en la comunidad de Tatón. El escenario contará con la hospitalidad de los empresarios Argentina Chalas y Armando Corona, quienes fungirán como anfitriones de esta nueva edición.

Como parte de la programación, serán entregados 31 galardones destinados a reconocer aportes destacados en los ámbitos cultural, social y económico, resaltando el empoderamiento comunitario y el impacto positivo de diversas iniciativas en la sociedad dominicana.

La edición de este año estará dedicada a la protección del medio ambiente y rendirá un homenaje póstumo a Zoraida Díaz, destacada educadora de Artes Plásticas y Literatura, considerada una figura emblemática del desarrollo cultural de San José de Ocoa.

Asimismo, se celebrarán los tradicionales Premios a la Maraca Ocoeña, un reconocimiento inspirado en uno de los símbolos culturales más representativos de la provincia, destinado a exaltar las raíces, la música y las expresiones folclóricas que forman parte de la identidad ocoeña.

La agenda incluirá presentaciones de música típica, poesía, teatro, exhibiciones artesanales y una amplia oferta gastronómica. También contará con un desfile de alta costura a cargo de los diseñadores Tony Boga, Maritza Soto, David Atelier y Alba Almonte, además de una exposición de obras de la artista Damaris Aleiny Encarnación Navarro, fortaleciendo el posicionamiento de San José de Ocoa como un destino de turismo cultural, responsable y sostenible.