Festejan en NY inicio Fiestas Patronales de Villa Riva, provincia Duarte

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Decenas de dominicanos residentes en esta ciudad, procedentes del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, festejen en los diferentes condados de la Gran Manzana el inicio de las Fiestas Patronales de su pueblo que concluirán el próximo día 13.

En documento, Carlos Suazo, Meregildo Balcácer, Isidro Sierra, Josefina de Marte, Altagracia Contreras, Hugo Rivera, Francisco Madera, Andrés Rodríguez, Emilio Rojas, César Abreu, Rodolfo López, Wilfredo Liberato, Mildred de los Santos, Elvyn Calcaño, y Radhamés Báez, entre otros, sostienen que los festejos iniciaron con interpretaciones musicales en el ancianato “Jesús Maestro de Villa Riva” con el combo musical “Sabor a Nagua”.

Luego se trasladaron a la iglesia católica “San Antonio de Padua”, nombre del Patrón y protector celestial de Villa Riva, ejecutando un concierto a los feligreses al concluir la misa.

En unión del grupo “Los Asociados”, encabezado por la profesora Mari Luz Sierra y Carmelo Reyes, con décadas de apoyo al asilo de ancianos, junto a Sor Dolores, administradora; Sor Emelinda y Sor Rosario, junto con las autoridades municipales y otros sectores iniciaron el pasado día 4 los festejos patronales.

Estas fiestas son una manifestación de la identidad local, una oportunidad para la devoción, alegría, la convivencia entre los habitantes y visitantes. Resaltan la identidad de cada pueblo y son una forma de preservar, transmitir sus tradiciones, costumbres y renovar viejos lazos amistosos sus compueblanos.

Las fiestas son una parte importante de la cultura dominicana, donde la fe, tradición y alegría se unen para celebrar la identidad de cada comunidad.