Fernández resalta apertura al diálogo y pide al Gobierno asumir responsabilidades ante crisis global

Bartolo García

El expresidente Leonel Fernández valoró como positivo el diálogo sostenido con una comisión oficial del Gobierno, calificándolo como “cordial y respetuoso”, en el marco del proceso de consultas nacionales impulsado por el presidente Luis Abinader ante la actual crisis internacional.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, donde representantes del Gobierno y del partido Fuerza del Pueblo intercambiaron ideas sobre el contexto geopolítico y sus posibles impactos en la economía dominicana.

Tras la reunión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el próximo paso del diálogo será un encuentro con la Conferencia del Episcopado Dominicano, ampliando así la participación de distintos sectores en la discusión nacional.

Paliza destacó que, pese a las diferencias políticas, el momento actual requiere unidad, señalando que se trata de una “crisis importada” que demanda la colaboración de todos los actores del país, incluyendo sectores sociales y empresariales.

De su lado, Fernández indicó que la reunión se desarrolló en un ambiente de respeto y apertura, aunque puntualizó que no se presentó un plan concreto por parte del Gobierno, sino más bien un intercambio de ideas sobre la situación actual.

El líder de la Fuerza del Pueblo afirmó que, aunque existen distintas visiones sobre la realidad nacional, hay coincidencias en la importancia de preservar la estabilidad democrática como base del desarrollo del país.

En ese sentido, subrayó que cualquier sacrificio derivado de la coyuntura internacional debe ser asumido por el propio Gobierno y comunicado de manera transparente a la población.

Fernández insistió en que las autoridades deben explicar claramente las medidas que estén dispuestas a implementar, garantizando que la ciudadanía comprenda el alcance de las decisiones adoptadas.

Finalmente, reiteró su disposición de mantener el diálogo abierto, destacando que este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la institucionalidad y a buscar soluciones conjuntas en beneficio del país.