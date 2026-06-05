Fermín Jr. repite como dirigente del equipo dominicano para los Juegos Centroamericanos 2026

Santo Domingo, D.N.- Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026 al doblar la esquina la gerencia del equipo dominicano en materia de béisbol acaba de anunciar que, la vacante como dirigente del combinado la ocupó Félix Fermín Jr., quien repite sus segundos juegos de manera consecutiva.

La información fue dada a conocer por el gerente general de la escuadra quisqueyana, Luis Polonia Jr., quien resaltó que Fermín Jr., fue pieza clave en los pasados Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 y que gracias a su trabajo y al cuerpo técnico que le acompañó la República Dominicana clasificó a los Panamericanos, Santiago de Chile en ese mismo año.

“Escogemos a Felix Fermin Jr. como dirigente ya que, posee la capacidad y experiencia para hacerlo , viene de clasificar a República Dominicana en el 2023 en los Juegos de San Salvador, también cuenta con la experiencia de dirigir en la Liga Profesional de Verano, confiamos en su trabajo”, expresó Polonia Jr. gerente general del equipo.

“Tenemos la certeza de que el equipo que estamos conformando podrá ser guiado de manera exitosa por Fermín Jr a nuestro objetivo final, la medalla de oro de Santo Domingo 2026, es un tipo que a vivido toda su vida en el béisbol, su juventud y versatilidad cómo dirigente nos da una buena noticia de que la República Dominicana está en buenas manos”, agregó Luis Polonia Jr.

Su experiencia.

Felix Fermin Jr, cuenta con un amplio currículum en el béisbol, fue campeón como jugador en el 2024 en la Dominican Summer League (DSL), registra 4 años de expiración como coach de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los conjuntos de los Delfines y los Sultanes, además de ganar en dos ocasiones en el 2010 medalla de oro como asistente del manager y un bronce en 2014.

Se le suma a su repertorio que fue parte de las Águilas Cibaeñas en la LIDOM como parte del cuerpo técnico en 2008, 2018 y 2021.

En la Liga Profesional de Béisbol de Verano de la República Dominicana posee ocho títulos de campeón como dirigente de los Granjeros de Moca (2010 al 2012 y del 2018 al 2023, y desde el 2024 hasta la fecha dirige al equipo de los Mets de New York en la DSL.

Los XXV Juegos Centroamericanos y Del Caribe, Santo Domingo 2026 serán del 24 de julio al 8 de agosto, y la disciplina de béisbol verá acción desde el 31 de julio hasta el 7 de agosto en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en donde verán acción Colombia, Cuba, Curazao, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.