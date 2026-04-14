Fenabanca advierte caos en bancas de lotería y acusa falta de regulación estatal

Bartolo García

La FENABANCA denunció que el sector de bancas de lotería en República Dominicana atraviesa un desorden creciente debido a la falta de regulación efectiva por parte de las autoridades.

El vicepresidente de la entidad, José Armando Cedeño, afirmó que el Gobierno ha actuado de espaldas al sector, permitiendo la expansión masiva de bancas ilegales que ya superan a las registradas formalmente.

Cedeño explicó que esta situación viola disposiciones legales como la Ley 139-11 y la Ley 253-12, además de diversos decretos que establecen la regulación del sector, lo que ha generado una competencia desleal y una pérdida significativa de ingresos fiscales.

El gremio también alertó sobre el incumplimiento del “Plan de Premios Regulados”, señalando que algunas bancas ofrecen montos desproporcionados que ponen en riesgo la estabilidad del sector y benefician a unos pocos actores.

Durante una rueda de prensa, Fenabanca cuestionó la inacción del Ministerio de Hacienda, indicando que, de aplicarse una fiscalización adecuada, el Estado podría recaudar miles de millones de pesos adicionales.

Asimismo, denunciaron prácticas irregulares como la venta de números a través de terminales remotas en lugares inapropiados, incluyendo centros de salud y educativos, lo que consideran una violación a los derechos de poblaciones vulnerables.

La entidad aseguró que, pese a múltiples reuniones con el presidente Luis Abinader y funcionarios del área económica, no se han materializado soluciones concretas, por lo que reiteró su llamado a establecer una mesa de diálogo para organizar el sector.

Finalmente, Fenabanca advirtió que el país podría perder al menos cinco mil millones de pesos anuales por evasión fiscal en este ámbito, insistiendo en la urgencia de implementar medidas que garanticen orden, transparencia y sostenibilidad en las bancas de lotería.