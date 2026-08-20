Feller Rate otorga máxima calificación a Banreservas y destaca su fortaleza financiera

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas reafirmó su posición entre las instituciones de mayor fortaleza del sistema financiero dominicano, luego de recibir la máxima calificación “AAA”, con perspectiva estable, otorgada por la firma internacional Feller Rate, como resultado de la evaluación de su desempeño y capacidad financiera.

La calificadora destacó los niveles de solvencia, generación de resultados, respaldo patrimonial, liquidez y sólido perfil de riesgos de Banreservas, indicadores que reflejan la capacidad de la entidad para responder a las exigencias del mercado y mantener elevados estándares dentro del sistema bancario nacional.

Como parte de la evaluación, Feller Rate también asignó a Banreservas la correspondiente calificación como emisor en moneda local a largo plazo y la categoría Cat-1+ para sus emisiones de corto plazo. Asimismo, los bonos subordinados de su programa en moneda local a largo plazo mantienen una calificación AA+, con perspectiva estable.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, consideró que los resultados representan una señal de confianza en la solidez financiera de la institución y en las medidas implementadas para fortalecer su posición. “Cuando el banco más grande de un país presenta excelentes calificaciones, es una muestra inequívoca de la fortaleza del sistema financiero”, expresó el ejecutivo.

La evaluación resaltó además la robusta rentabilidad de Banreservas y la adecuada diversificación de sus negocios, condiciones que favorecen su capacidad de generación de ingresos y representan ventajas en términos de costos de fondos. Estos elementos contribuyen, según la valoración, a mantener una posición financiera estable.

Otro de los aspectos ponderados fue la sólida estructura de capital de la entidad, que le permite continuar respaldando la expansión de su cartera de crédito, cumplir con holgura los requerimientos regulatorios y conservar capacidad para enfrentar eventuales desafíos dentro del mercado financiero.

Feller Rate también valoró la gestión integral de riesgos y la diversificación de la cartera de préstamos de Banreservas entre diferentes sectores de la economía nacional. Con estos resultados, la entidad fortalece su posición en el sistema financiero dominicano, sustentada en sus niveles de solvencia, estabilidad, capacidad patrimonial y administración de riesgos.