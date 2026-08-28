Félix Reyna afirma Abinader mantendrá encuentros semanales y diálogo permanente con la prensa

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, aseguró que el presidente Luis Abinader continuará manteniendo encuentros semanales con representantes de la prensa, como parte de la dinámica de acercamiento y apertura que, según destacó, ha caracterizado al mandatario desde antes de asumir la Presidencia de la República.

Reyna explicó que el gobernante inició este miércoles una nueva modalidad de encuentros con periodistas y representantes de medios de comunicación, durante los cuales respondió preguntas e inquietudes sobre distintos temas de interés nacional. Indicó que estas reuniones continuarán realizándose semanalmente para fortalecer la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la sociedad.

El funcionario señaló que estos espacios permitirán al presidente mantener una interacción directa con los periodistas y, a través de ellos, responder inquietudes de la ciudadanía dominicana. Afirmó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos gubernamentales para facilitar el acceso a información sobre las decisiones y acciones desarrolladas desde el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental se refirió a “La Agenda Semanal”, iniciativa puesta en marcha el pasado lunes, cuyo objetivo es transmitir reuniones de los diferentes gabinetes de trabajo del Gobierno para que la población pueda conocer de manera más directa el funcionamiento de estas instancias.

Según Reyna, la propuesta busca que los ciudadanos observen cómo trabaja el Gobierno bajo el liderazgo del presidente Abinader y cómo son abordados los problemas que afectan a la población. Explicó que, aunque se trata de reuniones de trabajo con determinados gabinetes gubernamentales, existe interés en ampliar la participación de otros sectores.

En ese sentido, manifestó que periodistas y comunicadores también serán invitados a participar en algunos de estos encuentros, con la finalidad de que puedan observar el desarrollo de las reuniones, formular preguntas y realizar aportes relacionados con las situaciones y políticas públicas que sean discutidas.

Reyna, quien recordó su experiencia de varias décadas cubriendo la fuente del Palacio Nacional durante distintas administraciones, sostuvo que Abinader se ha caracterizado por mantener una relación abierta y cercana con periodistas y medios de comunicación. A su juicio, esa disposición puede ser constatada por profesionales de la prensa y líderes de opinión que han seguido su gestión.

Finalmente, el funcionario afirmó que la apertura hacia los medios y el respeto a las libertades públicas constituyen elementos esenciales para fortalecer la libertad de prensa y la democracia dominicana. Reyna recordó además que Abinader ha recibido reconocimientos internacionales, incluyendo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y aseguró que el Gobierno mantendrá su política de interacción con los medios y acceso a la información.