Félix Michell Rodríguez respalda revisión del Código Penal y pide escuchar a la población

El diputado de la Fuerza del Pueblo afirmó que las modificaciones deben proteger la libertad de expresión, el honor y la dignidad, al tiempo que cuestionó el impacto económico de las recientes medidas del Gobierno

Bartolo García

Santo Domingo.– El diputado de la Fuerza del Pueblo, Félix Michell Rodríguez, se mostró de acuerdo con revisar los artículos del nuevo Código Penal que han generado objeciones, al considerar que una legislación de esa magnitud requiere amplios debates y ajustes capaces de responder a las preocupaciones de la ciudadanía.

El legislador por la provincia de Santiago defendió el trabajo realizado en la Cámara de Diputados durante el conocimiento del proyecto, pero sostuvo que el Congreso debe abrir un nuevo espacio de diálogo con juristas, comunicadores, organizaciones sociales y otros sectores interesados para alcanzar el mayor consenso posible.

Rodríguez afirmó que las modificaciones deben garantizar que la libertad de expresión no sea limitada y que, al mismo tiempo, se protejan el honor y la dignidad de las personas. También planteó que el Poder Ejecutivo podría apoyarse en una asesoría congresual para perfeccionar los puntos que serán sometidos a revisión.

El dirigente opositor señaló que la mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha tenido que responder a las presiones de la población. A su juicio, las reacciones generadas por el Código Penal demuestran que ningún proyecto de gran alcance puede aprobarse sin escuchar las observaciones de la sociedad.

Al referirse a las protestas registradas en diferentes puntos del país, Rodríguez vinculó los cacerolazos con el descontento por el alto costo de los alimentos, las medicinas, los combustibles y la energía eléctrica. Aseguró que estas situaciones ejercen una presión creciente sobre el presupuesto de las familias dominicanas.

Asimismo, criticó medidas económicas que, según afirmó, aumentan los costos de las transferencias bancarias y los viajes al exterior, además de repercutir en el precio del transporte. También cuestionó el destino de los recursos que pretende recaudar el Gobierno para cubrir el déficit fiscal, al considerar que no se traducirían en una mejor calidad de vida.

Finalmente, Félix Michell Rodríguez aseguró que la población atraviesa una fuerte decepción con la gestión del PRM y cuestionó la cantidad de obras ejecutadas frente a los recursos administrados. Sostuvo que el descontento se refleja tanto en las manifestaciones públicas como en la percepción expresada por la ciudadanía.