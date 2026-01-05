Fedotenis tendrá un nuevo año intenso con 71 eventos en 2026

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) anunció su calendario oficial para el año 2026, en el que dio a conocer los detalles de 71 eventos nacionales, regionales e internacionales en que se verán involucrados sus jugadores en distintas categorías.

Los escenarios de competencias de estos eventos serán en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, La Altagracia y San Cristóbal.

De acuerdo a las declaraciones del presidente de la entidad, Persio Maldonado, la agenda de esos eventos contiene 31 torneos juveniles, de los cuales diecisiete son internacionales, siete regionales y ocho nacionales.

Asimismo, se realizarán 8 torneos profesionales y 32 veteranos.

En 2026 República Dominicana será también sede de la Copa Davis y en febrero se enfrentará al equipo de Letonia en las instalaciones del Centro Nacional de Tenis del Parque del Este, los días 6 y 7 de febrero. Igual, lo será para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Todos los eventos juveniles, regionales, profesionales y veteranos se desarrollarán en las modalidades de sencillos y dobles, y son válidos para el ranking de la ITF, COTECC, ATP, WTA y nacional.

Los dos primeros eventos internacionales juveniles serán celebrados en febrero, entre el 9 y 14, la Copa Merengue J200, mientras que la Copa Los Tres Ojo J200, del 16 al 21, en Villas Tennis Academy, en Uvero Alto, Punta Cana.