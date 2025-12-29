Fedotenis cierra un 2025 histórico con intensa actividad y logros internacionales

Bartolo García

Santo Domingo.– La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) cerró el año 2025 cumpliendo su ambicioso calendario competitivo, con la realización de 91 torneos internacionales entre eventos juveniles, profesionales y de veteranos, todos válidos para los rankings nacionales e internacionales.

La federación desarrolló 16 semanas de tenis juvenil puntuables para el ranking internacional, con sedes en el Parque del Este, en su Centro Nacional de Tenis, así como en Santiago de los Caballeros y Cabarete, ampliando el alcance territorial del tenis formativo.

En el ámbito profesional, Fedotenis organizó 18 semanas de tenis válidas para los rankings de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Women’s Tennis Association (WTA), con competencias principalmente en el Parque del Este y también en Punta Cana.

El calendario incluyó además dos compromisos de selecciones nacionales: la Copa Davis y la Copa Billie Jean King, reforzando la presencia dominicana en el circuito por equipos.

Kyara Khayyat, Ana Paula Vega y Elaine Martínez, junto al capitán Danneury Javier, con la bandera dominicana y el trofeo obtenido en el evento.

“También se realizaron tres torneos Máster para el ranking mundial de veteranos y un Challenger ATP 175 en Cap Cana, lo que evidencia que el tenis dominicano estuvo muy activo durante todo el 2025”, expresó Persio Maldonado, presidente de Fedotenis.

Maldonado destacó que el calendario fue cumplido en su totalidad y subrayó el componente formativo del año, con capacitaciones continuas para el personal técnico, así como programas de formación para árbitros y entrenadores.

Persio Maldonado, presidente de Fedotenis.

“El secreto es seguir trabajando con el personal de la federación, los entrenadores y los árbitros. Hoy contamos con árbitros de alto nivel, como Yamir Jiménez, árbitro de chapa blanca que ha trabajado en Wimbledon”, señaló el dirigente.

Agregó que el país dispone de varios árbitros de chapa verde activos en la región, lo que permite dirigir eventos internacionales en casa, elevar la calidad organizativa y reducir costos operativos.

Maldonado explicó que la visión de Fedotenis es que los árbitros no solo oficien en cancha, sino que también puedan dirigir eventos desde las oficinas, asumir jefaturas y responsabilidades administrativas.

En el plano competitivo juvenil, la federación resaltó los resultados obtenidos en torneos internacionales y regionales, confirmando el buen momento de las categorías formativas.

La República Dominicana se coronó campeona de la Copa Cosat U12 2025, un logro que reafirma el avance del tenis base y la capacidad competitiva de los jóvenes talentos del país.

El equipo campeón estuvo integrado por Kyara Khayyat, Ana Paula Vega y Elaine Martínez, bajo la capitanía de Danneury Javier, quienes representaron con éxito al país en la competencia regional.

A nivel multideportivo, Fedotenis celebró también la medalla de bronce conquistada por Peter Bertran en los Juegos Bolivarianos 2025, sumando al medallero nacional.

Finalmente, Maldonado valoró el acuerdo con el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) para impulsar el deporte escolar, junto al Festival de Colores y el programa Iniciativa de Tenis Juvenil (JTI), dirigido por Emmanuel Novas, consolidando una ruta de desarrollo sostenible para el tenis dominicano.