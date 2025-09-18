Fedotenis anuncia Competencia Final ITF-Cotecc U12 Por Equipos 2025

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) celebrarán en el país la Competencia Final ITF-Cotecc U12 Por Equipos 2025, que se jugará del 21 al 25 del presente mes, en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este. El evento es totalmente gratis para los fanáticos.

El torneo se jugará en ambas ramas; en masculino tomarán parte las selecciones de Barbados, Costa Rica, México y República Dominicana. En femenino, Honduras, México, Trinidad y Tobago y República Dominicana.

El réferi del evento será Diego Navidad.

El equipo masculino de Dominicana estará compuesto por Eliezer Santos, Michael Almeida y Elías Santana, como capitán Wilson Peña.

El equipo dominicano de hembras está conformado por Ana Paula Vega, Kyara Kayyat y Elaine Martínez, mientras que el capitán es Danneury Javier.

El evento será inaugurado de manera oficial el lunes 22 de septiembre, desde las 9 de la mañana, en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.

Cabe mencionar que en julio del presente año dos equipos dominicanos, en ambas ramas, avanzaron de manera invicta a esta instancia, tras ganar el torneo 2025 ITF Cotecc U12 Team Competition Sub Región 3; ahora irán por el evento final, expresó Sergio Tobal, vicepresidente de Fedotenis.

Los ganadores de este evento clasifican a la gran final a celebrarse en América, contra equipos del área Cosat (Confederación Sudamericana de Tenis) y los de Canadá y Estados Unidos.

Los eventos organizados por Fedotenis son gracias al Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Junta de Aviación Civil (JAC), Banco Central, Ekatex, Creso, El Nuevo Diario y Wilson.