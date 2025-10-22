Fedom designa a Alexis Gómez como dirigente del equipo dominicano para la Copa América de Béisbol 2025

Bartolo García

Santo Domingo. – La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció la designación del exjugador profesional Alexis Gómez como dirigente del equipo nacional que representará a la República Dominicana en la Copa América de Béisbol 2025, a celebrarse del 13 al 22 de noviembre en Venezuela y Panamá.

Con esta decisión, Fedom da un paso clave en su planificación de cara al importante compromiso internacional, en el que el país buscará reafirmar su prestigio como una potencia beisbolera en el continente.

Gómez, conocido por su disciplina, conocimiento técnico y liderazgo dentro del terreno, tendrá la responsabilidad de guiar al conjunto dominicano en la primera edición del torneo, que reunirá a las 12 mejores selecciones nacionales de América.

El exjugador, quien militó en equipos de las Grandes Ligas y tuvo una brillante trayectoria en la pelota invernal dominicana, agradeció la confianza depositada por Fedom y expresó su entusiasmo por asumir el reto. “Representar a mi país siempre ha sido un honor. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo desde otra posición, con el compromiso de llevar a la República Dominicana al más alto nivel competitivo”, manifestó.

La Copa América de Béisbol 2025 se perfila como uno de los torneos más relevantes del calendario internacional, al reunir selecciones de gran tradición como Cuba, México, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Estados Unidos y la República Dominicana, entre otras.

Según informó Fedom, el Grupo A se disputará en el Estadio Monumental de Caracas, mientras que el Grupo B tendrá como sede el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, Panamá. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Superronda, de donde saldrá el primer campeón continental de la historia del torneo.

El presidente de Fedom, Juan Núñez Nepomuceno, destacó la importancia del evento y valoró la elección de Gómez como un paso estratégico. “Alexis representa la nueva generación de dirigentes dominicanos, con una visión moderna del béisbol y una gran capacidad para conectar con los jugadores”, expresó.

Núñez añadió que la federación trabaja activamente en la conformación del cuerpo técnico y en la evaluación del talento disponible tanto en el país como entre los jugadores dominicanos que militan en ligas internacionales. “Queremos un equipo competitivo, con profundidad y equilibrio en todas las áreas”, señaló.

Por su parte, Gómez indicó que su enfoque estará centrado en el trabajo en equipo, la preparación técnica y la disciplina, pilares que considera fundamentales para alcanzar el éxito. “Sabemos que enfrentaremos selecciones de alto nivel, pero la República Dominicana tiene talento de sobra para competir y ganar”, aseguró.

El dirigente adelantó que en las próximas semanas se definirán los campamentos de preparación, así como los jugadores preseleccionados que integrarán el roster final del equipo nacional.

La designación de Alexis Gómez ha generado una reacción positiva en el ámbito deportivo nacional, siendo vista como una decisión que refuerza el compromiso de Fedom con el desarrollo del talento local y la renovación de liderazgos dentro del béisbol dominicano.

Con esta nueva etapa, la Federación Dominicana de Béisbol reafirma su meta de mantener a la República Dominicana como una de las principales potencias del béisbol mundial, combinando experiencia, juventud y pasión por el deporte.

