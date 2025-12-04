Fedogolf e Inefi impulsan el talento juvenil con la tercera edición del Torneo Intercolegial 2025

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) anunciaron oficialmente la realización de la tercera edición del Torneo Intercolegial de Golf, una competencia que continúa consolidándose como la principal plataforma escolar para el desarrollo de este deporte en el país.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 7 de diciembre en las instalaciones del Guavaberry Golf & Country Club, ubicado en Juan Dolio, San Pedro de Macorís, uno de los escenarios más destacados para competencias juveniles de alto nivel.

Más de 20 centros educativos participarán en esta edición, reuniendo a más de 100 jóvenes jugadores que representan el futuro del golf dominicano. La iniciativa es presentada por Mastercard Banreservas, cuyo respaldo ha sido fundamental para promover el deporte en las escuelas.

El presidente de Fedogolf, Enrique Valverde, expresó que el torneo va más allá de la competencia deportiva, destacando su valor formativo en la vida de los estudiantes. “Este torneo es donde sembramos las raíces del golf en nuestros jóvenes. Aquí se forma disciplina, carácter y valores que les acompañarán siempre”, afirmó.

Valverde agradeció a Mastercard Banreservas por apoyar el crecimiento del golf escolar y por respaldar iniciativas que fomentan la educación integral a través del deporte. “Sin aliados comprometidos, este proyecto no sería posible”, añadió.

La competencia se dividirá en seis categorías por edades: U6, U8, U10, U13, U15 y U18, tanto en rama femenina como masculina, permitiendo una participación inclusiva y adaptada al nivel de desarrollo de cada estudiante.

En años anteriores, el torneo ha demostrado ser un espacio donde se forjan talentos prometedores. La primera edición coronó a Mindfull Community School como campeón, con Carol Morgan School en la segunda posición.

Para la edición 2024, Cap Cana Heritage School se alzó con el título, seguido por Saint George School, marcando una rivalidad sana y creciente entre los principales centros educativos del país.

“Cada edición fortalece la base del golf dominicano y garantiza que las futuras generaciones encuentren en este deporte una herramienta de crecimiento académico y humano”, agregó Valverde.

El torneo forma parte del programa Golf Para Todos RD, una iniciativa conjunta de Fedogolf y el Inefi que busca masificar la práctica del golf en colegios privados y escuelas públicas a nivel nacional.

Este programa apuesta por democratizar el acceso al deporte, rompiendo la idea de que el golf es una disciplina exclusiva, e integrando a niños y jóvenes de distintas comunidades mediante entrenamientos, donaciones de equipos y eventos formativos.

El apoyo de Mastercard Banreservas ha permitido expandir el alcance del programa y sostener eventos de alto impacto como este Torneo Intercolegial, que cada año convoca a más instituciones y familias interesadas en la formación deportiva.

La tercera edición del Torneo Intercolegial reafirma el compromiso de sus organizadores con el deporte juvenil, la educación integral y el desarrollo de talentos, consolidando un espacio competitivo en el que la disciplina, la pasión y la camaradería se unen en un ambiente sano y formativo.