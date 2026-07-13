FEDODIM anuncia los nominados a la XI edición de los Premios Juan Pablo Duarte

Santiago de los Caballeros.- La Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) anunció este lunes los nominados a la XI edición de los Premios Juan Pablo Duarte, galardón que durante once años ha reconocido la transparencia y las buenas prácticas municipales de los gobiernos locales del país.

Por primera vez, la ceremonia se celebrará en la ciudad de Santiago de los Caballeros, como parte de las actividades conmemorativas del 531 aniversario de su fundación como Primer Santiago de América.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago, el presidente de FEDODIM, Lic. Lioncito José, y el director ejecutivo de la institución, Dr. Pedro Richardson, ofrecieron los detalles de esta premiación, considerada el máximo reconocimiento a la transparencia y las buenas prácticas municipales de los gobiernos locales de la República Dominicana.

Municipios nominados

Transparencia: Altamira, Santiago, San Cristóbal, Tenares, Baní, Moca, Villa González y Bánica.

Política de Género: Las Matas de Farfán, Oviedo, Cambita Garabito, Distrito Nacional, Laguna Salada, San Juan de la Maguana, Las Yayas de Viajama y San Francisco de Macorís.

Desarrollo Cultural y Deportivo: Santo Domingo Este, Luperón, Jarabacoa, Santiago, Villa González, Villa Bisonó (Navarrete), La Vega y Guayubín.

Manejo de los Residuos Sólidos y Protección al Medio Ambiente: Altamira, Bánica, Jamao al Norte, Distrito Nacional, Licey al Medio, Moca, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, San Francisco de Macorís y Villa González.

Presupuesto Participativo Municipal: Altamira, Baní, Bánica, Santiago, Tamboril, Luperón, Bonao, Guayubín y Villa González.

Distritos municipales nominados

Transparencia: La Victoria, La Caleta, Pantoja, Canca La Reina, Juan López, Jorgillo y Pedro Corto.

Política de Género: La Victoria, La Caleta, Palmarejo de Villa Linda, Verón-Punta Cana, La Otra Banda y Santa Lucía.

Desarrollo Cultural y Deportivo: Verón-Punta Cana, La Otra Banda, La Guáyiga, Guatapanal, Cruce de Guayacanes, Juancho, Juan López, Jorgillo, Pedro Corto, Las Palomas y La Caleta.

Manejo de los Residuos Sólidos y Protección al Medio Ambiente: Hato Viejo, Palmarejo de Villa Linda, Centro Boyá, La Caleta, La Otra Banda, Juancho, Estero Hondo, La Canela, Jorgillo y Las Palomas.

Presupuesto Participativo Municipal: Juan Rodríguez, Palmarejo de Villa Linda, Verón-Punta Cana, La Canela, La Caya, Canca La Reina, Jumá Bejucal y La Gina.

La ceremonia de entrega de los XI Premios Juan Pablo Duarte se celebrará el próximo jueves 16 de julio de 2026, a las 6:00 de la tarde, en el Teatro Universitario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago de los Caballeros.

La conducción de la gala estará a cargo de la reconocida comunicadora Nelfa Núñez, mientras que el espectáculo artístico incluirá la participación de Krisspy, quien rendirá homenaje a un destacado artista dominicano recientemente fallecido; la merenguera típica Raquel, Robert Liriano y Yeke Lee, quienes presentarán un musical dedicado a la dominicanidad; y el Grupo El Norte, encargado del cierre de la ceremonia. Además, reconocidas personalidades de Santiago tendrán a su cargo la entrega de las distintas categorías.

La premiación será transmitida en vivo por VTV, canal 32; Megavisión, canal 2; y Tele Unión, canal 12, permitiendo que todo el país sea testigo de este importante reconocimiento al municipalismo dominicano.

Los Premios Juan Pablo Duarte constituyen el máximo reconocimiento a la transparencia y las buenas prácticas de los gobiernos locales del país. Inspirados en el legado inmortal de Juan Pablo Duarte y Díez y en los ideales de La Trinitaria, estos galardones promueven una gestión municipal fundamentada en la ética, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la innovación y el fortalecimiento institucional.

Para FEDODIM, Duarte representa el dominicano de gloria más pura y el primer municipalista de la nación, por su visión de una República cimentada en la ética, el desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

En esta undécima edición serán reconocidos cinco municipios y cinco distritos municipales, seleccionados entre los mejores desempeños en las categorías de Transparencia; Manejo de los Residuos Sólidos y Protección al Medio Ambiente; Presupuesto Participativo Municipal; Desarrollo Cultural y Deportivo; y Política de Género, destacando aquellas iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de la gestión local, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible de sus comunidades.

Con esta edición once, FEDODIM reafirma su compromiso de seguir impulsando la excelencia en la gestión municipal, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la innovación y las buenas prácticas como pilares fundamentales para fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales y contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana.