Federico Morel presenta su libro “Seis Pasos Hacia El Éxito”

Santiago, RD.– En un emotivo acto celebrado en Cuesta Centro del Libro, el ingeniero Federico Morel puso en circulación su nueva obra Seis Pasos Hacia El Éxito, Iluminados por La Palabra, un texto que combina reflexión espiritual, formación humana y orientación práctica para alcanzar metas personales y profesionales. La actividad reunió a numerosas personalidades de Santiago y contó con un ambiente cargado de espiritualidad y entusiasmo.

El evento, transmitido en vivo por Luz Divina TV, inició con la intervención musical del cantante Isaac Polanco, quien interpretó varias piezas que prepararon el ánimo del público para el momento protocolar. Su participación dio paso a la bendición del reverendo padre Pablo Ariel López, párroco de la iglesia Corpus Christi y director de Radio Luz.

Uno de los instantes más significativos de la noche fue la presentación del prólogo del libro. El padre William Arias, vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Santiago y director de la Escuela de Teología de la PUCMM, compartió con los presentes las motivaciones que lo llevaron a escribir este texto introductorio, destacando la profundidad espiritual y la guía formativa que ofrece la obra.

El empresario Wellington Morillo, presidente de Distribuidora Morillo, también dirigió palabras de exhortación y reconocimiento. En su intervención resaltó la trascendencia del trabajo de Morel dentro y fuera de su organización, subrayando cómo su liderazgo basado en la fe ha sido clave para el desarrollo humano y profesional de muchos colaboradores.

Asimismo, Morillo compartió testimonios personales sobre el impacto positivo que ha recibido del autor a través de su capacidad de apoyo, acompañamiento y visión organizacional, destacando que Seis Pasos Hacia El Éxito recoge fielmente estos valores.

En sus palabras centrales, el ingeniero Federico Morel agradeció la asistencia del público y presentó los ejes fundamentales de su obra. Explicó que el libro está sustentado en pasajes bíblicos y principios espirituales que sirven de guía para el crecimiento integral, combinando elementos didácticos, reflexivos y de autoayuda.

Morel afirmó que su intención es brindar herramientas claras para mejorar la toma de decisiones, fortalecer el carácter y fomentar una estructura organizativa basada en valores. El autor compartió parte de su experiencia personal y profesional que dieron forma a cada capítulo del libro.

El escritor también resaltó que la obra no solo se dirige a líderes o empresarios, sino a cualquier persona que desee encontrar un camino más consciente y espiritual hacia la realización personal. Subrayó que la fe y la disciplina son pilares indispensables para avanzar hacia cualquier meta.

El acto fue magistralmente conducido por el comunicador y empresario Alberto Mota, quien recordó con humor y cariño anécdotas de su amistad con el autor. Narró momentos vividos cuando ambos fueron compañeros en el Colegio La Esperanza de la Tabacalera, resaltando la constancia y el carácter noble de Morel desde temprana edad.

Los asistentes destacaron la organización del evento y el clima de cercanía y espiritualidad que lo caracterizó. El público pudo interactuar con el autor, adquirir ejemplares del libro y recibir su firma dedicada.

La presentación concluyó con un aplauso colectivo y un mensaje de gratitud del ingeniero Morel, quien reiteró que la finalidad de su obra es inspirar y acompañar a las personas en el camino de la vida, iluminados siempre por la Palabra.

Con esta puesta en circulación, Seis Pasos Hacia El Éxito inicia su recorrido como una propuesta literaria de crecimiento integral que promete impactar a lectores dentro y fuera de Santiago.