Federación Dominicana de Bádminton anuncia asamblea ordinaria este sábado 13 en el COD

SANTO DOMINGO, R.D.- La Federación Dominicana de Bádminton (FEDOBAD) realizará este sábado 13, a partir de las 9:30 de la mañana, su asamblea general ordinaria anual en el Salón Wiches García Saleta, ubicado en la sede del Comité Olímpico Dominicano (COD) en esta capital.



El anuncio lo hicieron el presidente y secretario de la FEDOBAD, Nelson Javier Ozuna y Eliecer Cruz Álvarez, respectivamente, durante el festejo navideño que esa organización deportiva realizó este martes a sus miembros y colaboradores en el salón de entrenadores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte (COJPD).

Javier Ozuna dijo que en el encuentro con todas las asociaciones nacionales del deporte de la raqueta y el volante se tratarán diversos temas como el informe del periodo de gestión 2025, el cual estará a su cargo.



Reveló que, junto a la tesorera Paola Moreno y el contable José Martínez Castaños, dará a conocer y aprobar los programas de actividades y presupuesto del 2026.

Sobre ese tenor, Moreno y Martínez Castaños detallarán el informe financiero de la temporada 2025.

En tanto, la primera vicepresidenta de la FEDOBAD, Margarita Peguero, tendrá a cargo la oración de inicio, y el secretario general, Eliecer Cruz, dará la bienvenida, comprobará el quórum y pasará la lista a los presentes.

De su lado, Javier Ozuna anunciará la afiliación a la FEDOBAD de la Asociación de Bádminton de Higüey.