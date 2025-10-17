Federación Dominicana de Ajedrez impulsa el turismo deportivo con evento internacional en Punta Cana

Bartolo García

Punta Cana.– La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) reafirmó su compromiso con el desarrollo del turismo deportivo en la República Dominicana, al anunciar la celebración del III Torneo Centroamericano y del Caribe de Ajedrez, uno de los eventos más esperados del calendario oficial de la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA).

El torneo se celebra en las instalaciones del Hotel Ocean Blue & Sand de Punta Cana y reúne a cientos de jugadores provenientes de Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Cuba, Santa Lucía, Aruba y El Salvador, quienes participan en una semana de intensa competencia, intercambio cultural y promoción del deporte ciencia.

El evento, que inició el 13 de octubre y se extenderá hasta el domingo 19, se disputa en seis categorías —U17, U15, U13, U11, U09 y U07, tanto en las ramas absolutas como femeninas—, ofreciendo una plataforma para el desarrollo del talento juvenil de la región y la convivencia entre estudiantes, docentes y delegaciones internacionales.

El presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, licenciado Wily González, destacó la importancia del torneo como una oportunidad para mostrar el potencial del país como destino deportivo internacional. “Una vez más demostramos que el deporte favorece al turismo deportivo en la República Dominicana. Agradecemos al Ministerio de Turismo y al ministro David Collado por mantener en alto la credibilidad y la imagen de nuestro país ante el mundo”, expresó.

González subrayó que la combinación del deporte con el turismo genera experiencias únicas para los atletas y visitantes, contribuyendo a la economía nacional y a la proyección internacional de la República Dominicana. “El turismo nos ayuda a que nuestro deporte crezca y aumente su masificación, creando nuevas oportunidades para nuestros atletas que se enfrentan con competidores extranjeros de alto nivel”, añadió.

El dirigente deportivo resaltó que este tipo de iniciativas fortalece la imagen del país como un centro de eventos internacionales en diferentes disciplinas. “Combinar el deporte con el turismo es un paso fundamental que fortalece la cultura y la economía de nuestro país, promoviendo la integración, el aprendizaje y la sana competencia”, afirmó.

El torneo cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Deportes y varias entidades del sector privado que han apostado por el ajedrez como herramienta de desarrollo intelectual y motor de dinamización turística.

El evento también resalta el papel de la República Dominicana como anfitriona de encuentros internacionales, donde el deporte se convierte en puente cultural. Los visitantes no solo participan en la competencia, sino que disfrutan de la oferta turística, gastronómica y cultural de Punta Cana.

Los organizadores señalaron que la sinergia entre educación, deporte y turismo es clave para el crecimiento sostenible del ajedrez y para posicionar al país como un referente en la organización de eventos internacionales de calidad.

Durante la jornada inaugural, estuvieron presentes el ingeniero Kelvin Cruz, ministro de Deportes; el licenciado Wily González, presidente de la FDA; y Pedro Domínguez Brito, ex presidente de la federación y reconocido promotor del ajedrez nacional, quienes coincidieron en que el torneo representa una plataforma ideal para mostrar la hospitalidad dominicana.

Asimismo, se destacó la participación de jóvenes talentos locales que han surgido de las escuelas y academias de ajedrez del país, reflejando el trabajo de formación que impulsa la federación a nivel nacional.

El torneo también sirve como vitrina para fomentar el ajedrez educativo, promoviendo valores como la disciplina, el pensamiento estratégico, la toma de decisiones y la concentración, cualidades que contribuyen al desarrollo integral de niños y adolescentes.

Con esta tercera edición, la Federación Dominicana de Ajedrez consolida su liderazgo en la región y reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo deportivo sostenible, donde el ajedrez y el turismo caminan de la mano hacia un futuro de crecimiento, integración y proyección internacional.

#eljacaguero #AjedrezDominicano #TurismoDeportivo #PuntaCana #FDA #WilyGonzalez #CCA #DeporteYTurismo #MinisterioDeTurismo #MinisterioDeDeportes #RepúblicaDominicana