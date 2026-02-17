FDFF anuncia nueva modalidad oficial IFBB Posing Art ¡Donde el cuerpo habla!

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF) anunció la nueva modalidad IFBB (Siglas en inglés de la Federación Internacional de ese deporte) Posing Art masculina ¡Donde el cuerpo habla!, competencia de expresión corporal y poses, a implementarse desde la XXXII Copa Independencia de la misma disciplina, el domingo 29 de marzo en el teatro La Fiesta, del hotel Jaragua, en la capital dominicana.

El señor Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), presidente de FDFF y de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fisiculturismo y Fitness, al ofrecer la información, dijo que, es una maravillosa competencia donde cuerpo y extremidades se dejan llevar por la mente humana en su sinergia luego de aprendido se unen y fluyen a sus compases artísticamente coordinados.

Agregó que, es una disciplina donde no se juzga tamaño muscular: “Aquí el enfoque es, arte, expresión, movimiento, comunicación, escenario, emoción, lenguaje corporal, conexión (Con público y jueces), técnica (Poses correctas, transiciones limpias), control y estabilidad.

También, coreografía (Creatividad, uso del escenario, inicio, desarrollo y final), musicalidad (Movimientos con la música, ritmo, pausas y acentos); presencia escénica (Confianza, elegancia y personalidad), atentos que, el volumen muscular no se evalúa, no importa masa, definición, ni propulsiones de culturismo.

Muy importante para los participantes y el público, el formato de la competencia es el siguiente:

Ronda técnica: 30 a 45 segundos, control, poses y transiciones

Rutina libre: 60 a 90 segundos, evaluación completa

Pose artística final: 20 a 30 segundos

Improvisación: Con música sorpresa

Clasificación: Por suma de puntuaciones

Mensaje: “!IFBB Posing Art, una evolución del deporte que coloca la expresión corporal, el arte y la creatividad en el centro, el escenario se convierte en tu lenguaje, la nueva generación del posing comienza ahora!”