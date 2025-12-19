FDF ingresa oficialmente a la Convención de Entrenadores de CONCACAF en el nivel B

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) recibió el Diploma B de Concacaf, certificado que formaliza el ingreso de la República Dominicana a la Convención de Entrenadores de Concacaf en el nivel B. Víctor Montagliani, presidente de la Confederación de Norte, Centroamérica y El Caribe hizo entrega formal a José Francisco Deschamps -presidente FDF- en el marco del Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrado el pasado 5 de diciembre en Washington DC – USA.

Este certificado habilita a la FDF a emitir licencias de entrenadores en los grados C y B, lo que constituye un hito para el fútbol dominicano, al permitir por primera vez la emisión autónoma —bajo supervisión de Concacaf— de credenciales con validez nacional e internacional dentro de la región. A partir de este avance, los entrenadores dominicanos podrán certificarse en el país y ejercer profesionalmente en asociaciones miembros de Concacaf.

La obtención del Diploma B es el resultado de una auditoría realizada en octubre por una comisión del Departamento Técnico de Concacaf y su Panel de Educación, quienes verificaron la correcta implementación de los criterios de homologación de los sistemas de licenciamiento en Centroamérica y el Caribe.

Para alcanzar esta certificación, la FDF desarrolló y puso en funcionamiento un plan de desarrollo de entrenadores, manuales y protocolos de planificación académica, un manual de procedimientos, la creación de una junta académica, los sílabo de cada licencia, el Reglamento de Licencias de Clubes vinculado a los requisitos de entrenadores, así como sus rúbricas y sistemas de evaluación, entre otros instrumentos técnicos exigidos.

Se trata de un proceso iniciado en 2018, que hoy se consolida tras cumplir de manera sostenida con los criterios establecidos y su respectiva supervisión.

El proceso fue liderado por Carlos Ramírez, desde la Dirección de Desarrollo, junto a Mariano Pérez Tejeda y Rubén Darío Cruz, del Departamento Técnico de Educación, Capacitaciones y Licenciamiento de Entrenadores, contando además con una estructura académica validada por los mentores de Concacaf, lo que fortalece la capacidad del país para sostener el sistema de licenciamiento a mediano y largo plazo.

Además, han estado involucrados en este proceso el equipo de instructores conformado por Betzaida Ubri, Franklin Brito y Adolfo Suárez, quienes están debidamente certificados por FIFA y Concacaf.

Al valorar este logro, Carlos Ramírez, director de desarrollo de la FDF, señaló que “este avance nos permite homologar metodologías de enseñanza validadas por Concacaf, con el objetivo de impactar de manera directa el fútbol formativo, amateur y profesional de la República Dominicana, y seguir construyendo un sistema sostenible que eleve la calidad del entrenador en todos los niveles”.

En relación con la hoja de ruta, Mariano Pérez Tejeda explicó que la Convención de Entrenadores de Concacaf, con horizonte 2030, establece como prioridad consolidar las Licencias C y B, avanzar posteriormente hacia la Licencia A y, en una etapa posterior, la Licencia Pro, con el objetivo de que todos los entrenadores vinculados a los sistemas competitivos federativos cuenten con licencias oficiales.

Por su parte, Rubén Darío Cruz informó que en 2025 se ejecutó el primer grupo de Licencia B, finalizado por 12 participantes, mientras que alrededor de 50 entrenadores culminaron su proceso de Licencia C, además de contar actualmente con un grupo en formación. De cara a 2026 el Departamento de Educación proyecta masificar la Licencia C, abrir un nuevo grupo de Licencia B, iniciar el primer proceso de Licencia A, y ejecutar de manera nacional la certificación de inducción, anteriormente conocida como Licencia D, en todas las regiones del país.