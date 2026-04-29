FDA retira del mercado chocolates vendidos en NY y otros estados con alta población dominicana

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha retirado del mercado ciertas cajas de bombones surtidos de French Broad Chocolates PBC en más de 40 estados, donde residen más de dos millones de dominicanos.

El retiro se debe a la presencia de nueces no declaradas, lo que podría afectar a personas sensibles o alérgicas a este ingrediente.

El problema surgió debido a un error en el etiquetado de las “notas de cata” que acompañan el chocolate, ya que los bombones de tarta de melocotón se etiquetaron erróneamente como dulce de nuez, y viceversa.

Esto significa que un consumidor que confíe en la información impresa podría ingerir, por error, un bombón que contiene nueces, advierte la FDA.

Los productos afectados son las cajas de 6, 12 y 24 unidades de la colección, con los códigos de lote 260414 y 260417. Fueron envasados y vendidos entre el 14 y el 20 de abril de este año en las tiendas French Broad Chocolates, ubicadas en Asheville, Carolina del Norte, y también se vendieron en línea a través de frenchbroadchocolates.com.

Entre los estados afectados se encuentran Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Maryland, Distrito de Columbia, Delaware, Virginia, Ohio, Carolina del Norte y del Sur, Georgia, Washington, Massachusetts, Illinois, Florida.

Además, en Arkansas, Arizona, California, Colorado, Alabama, Hawái, Iowa, Indiana, Kentucky, Luisiana, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Nebraska, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Oregón, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Wisconsin, regiones donde viven más de dos millones de dominicanos.

Si tienen preguntas, los consumidores pueden contactar al servicio de atención al cliente escribiendo a [email protected] o llamando al 828-252-4181, durante el horario comercial habitual.