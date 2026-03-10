FCJP-UASD reconoce a 15 Juezas dominicanas por sus aportes académicos

En el marco de conmemoración del Día Internacional de las Juezas, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), reconoció a 15 magistradas, por sus aportes a la docencia y por su entrega en favor del poder judicial del país.

El evento, efectuado en el paraninfo del edificio Nueva Unidad (UN), lo encabezó el decano de la FCJP, doctor Héctor Pereyra Espaillat, quien pronunció las palabras de bienvenida, en las que destacó el arduo trabajo de las juezas de nuestro país y la demostración de apoyo recibido de ellas en las diferentes áreas del saber; específicamente en el desarrollo de los cursos de cuarto nivel.

En ese mismo orden, la magistrada, María Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), agradeció en nombre de sus homólogas el reconocimiento a una labor que desde el punto de vista jurídico no es fácil donde se toman decisiones apegadas a las leyes, jurisprudencia y doctrinas del país.

Dentro de los galardones, están las magistradas; Sonia Díaz Inoa, Luz Celeste Marte Villa, Mirta Felicia Duarte Mena, Marisela Antigua Santos, Valentina Marte Alvarado, Saturnina Rojas Hiciano, Mildred I. Hernández Grullón, Elizabeth Amalia López García, María Altagracia Ramos de la Cruz, Jenny Rodríguez Lora, July Elizabeth Tamariz Núñez, Yokaurys Morales Castillo, Lourdes Yonairé Rodríguez Arias y Flor Zeneida Abreu Mañana.

El evento contó además con la presencia del vicesecretario general de la UASD, el doctor José Ramón Casado, de los miembros del consejo directivo de la FCJP, también una amplia presencia de jueces, abogados, docentes, servidores administrativos, estudiantes e invitados especiales.