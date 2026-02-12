FCJP de la UASD y Onapi auspician puesta en circulación de obra “El Plagio en la Era Digital”

Con la presencia del rector Editrudis Beltrán, y otras autoridades académicas, juristas y miembros de altas cortes del país, fue puesta en circulación la obra “El Plagio en la Era Digital”, de la autoría de la doctora Carmen Chevalier Caraballo, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En la apertura del acto habló el decano de la FCJP, maestro Héctor Pereyra Espaillat, quien destacó la nutrida concurrencia, integrada por destacados juristas, magistrados, fiscales y actores del sistema de justicia y electoral del país.

El decano Pereyra Espaillat señaló que la doctora Carmen Chevalier, además de docente de la UASD y vicedecana de la FCJP, “tuvo tiempo para escribir un libro que incidirá en las futuras generaciones, porque el plagio no es nuevo, se ha potencializado en la era digital, y se buscan herramientas para enfrentar y atenuar sus efectos”, explicó.

La prologuista del libro fue Mariel León Morel, y al leer el texto, indicó que la obra de la vicedecana Chevalier, impone una cultura de respeto y responsabilidad, y el entorno digital debe ser un espacio de respeto al derecho de autor, “porque en un mundo de posverdad la obra es una invitación a la ética y a la autenticidad”, añadió.

De su lado, el magistrado de la Suprema Corte de Justica, juez Justiniano Montero, al presentar el libro, expresó que “en el mundo hiperconectado que vivimos en el que la información circula a toda velocidad y los códigos comunicativos se dispersan y fluyen en el contexto de la sociedad líquida que anunciara Bauman, las fronteras geográficas y comunicativas se diluyen en el ciberespacio complicando la identificación de la autoría y de la originalidad”, destacó.

Sostuvo que el libro de la vicedecana Chevalier es una vinculación con su autora y la afianza como profesional y como académica, porque es una obra extraordinaria que resalta en su contenido y es una renovación del conocimiento”, indicó el magistrado Montero.

El libro aborda en su contenido la teoría sobre el derecho y la titularidad, y se presenta como una alternativa frente al plagio.

La puesta en circulación del libro de la doctora Carmen Chevalier, que contó con el coauspicio de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (Onapi), se presentó en el Paraninfo de la Facultad (NU) Ciencias Jurídicas y Políticas, en donde asistieron, además de las autoridades académicas señaladas, también los miembros del consejo directivo, docentes, administrativos, invitados especiales, estudiantes y público en general.