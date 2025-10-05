Fatal accidente en la Autopista Joaquín Balaguer enluta a Villa González

Bartolo García

Villa González, Santiago. – La tranquilidad de la noche del sábado 4 de octubre se vio interrumpida por un trágico accidente ocurrido en la Autopista Joaquín Balaguer, a la altura del municipio de Villa González, que dejó como saldo una persona fallecida.

De acuerdo con las informaciones preliminares, una camioneta perdió el control e impactó violentamente contra un poste del tendido eléctrico. El choque generó de inmediato un incendio que consumió en cuestión de minutos la totalidad del vehículo.

Lamentablemente, el conductor no pudo salir a tiempo de la cabina y murió calcinado, en medio de escenas de angustia que consternaron a los presentes en el lugar del accidente.

Al sitio acudieron rápidamente unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa González, bajo el mando del coronel Luis Sued, quienes trabajaron arduamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a zonas cercanas.

El siniestro generó gran preocupación entre los residentes del área, debido a que las chispas alcanzaron el tendido eléctrico y hubo riesgo de que otros vehículos pudieran verse involucrados en el fuego.

Las autoridades policiales y de tránsito se presentaron en la escena para iniciar de inmediato las investigaciones. Su objetivo es determinar las causas que provocaron que el conductor perdiera el control de la camioneta.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad de la víctima, a la espera de los procedimientos legales correspondientes y de la notificación a los familiares.

Testigos del hecho narraron que el impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó completamente destruido en pocos segundos, lo que dificultó cualquier intento de rescate.

El tránsito en la Autopista Joaquín Balaguer se vio temporalmente interrumpido, mientras los bomberos controlaban la situación y las autoridades retiraban los escombros de la vía para restablecer la circulación.

Este nuevo accidente se suma a la larga lista de hechos lamentables registrados en las carreteras del país, donde la imprudencia, el exceso de velocidad y las malas condiciones viales suelen ser factores determinantes.

La tragedia reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar las campañas de concienciación ciudadana en materia de seguridad vial y el cumplimiento estricto de las normas de tránsito.

Vecinos de la zona expresaron pesar por la pérdida de una vida en circunstancias tan dramáticas y solicitaron mayor vigilancia en la autopista, especialmente en horarios nocturnos.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Policía Nacional anunciaron que recopilan evidencias y testimonios para esclarecer con exactitud lo ocurrido en este fatal accidente.

La comunidad de Villa González permanece consternada por lo sucedido, recordando una vez más la fragilidad de la vida en las carreteras y la urgencia de redoblar esfuerzos en la prevención de hechos tan lamentables como este.

