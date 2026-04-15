Familia Peralta exige justicia tras 20 años de impunidad en caso de homicidio en Santiago

A dos décadas del asesinato del joven Iván Peralta, ocurrido el 13 de marzo de 2006, sus familiares alzaron la voz para denunciar la falta de avances en el proceso judicial contra el presunto responsable, José Antonio Liriano Ulloa, conocido como “José Anemia”.

Los parientes de la víctima manifestaron su indignación ante lo que califican como una respuesta lenta por parte del Ministerio Público de Santiago, especialmente en lo relativo al proceso de extradición del imputado, quien actualmente reside en Barcelona, España.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la familia, el prófugo se encuentra en territorio español utilizando una identidad falsa bajo el nombre de Octavio Francisco Espinal Collado, lo que ha dificultado su localización formal por parte de las autoridades.

El catedrático universitario y fotoperiodista Ángel Peralta explicó que, con la ayuda de colaboradores en Barcelona, lograron identificar el lugar de residencia y movimientos del acusado, información que fue suministrada tanto a la fiscalía como a la representación diplomática española en el país.

Sin embargo, denunció que pese a haber entregado datos precisos, incluyendo dirección y actividades del presunto implicado, no han recibido respuestas concretas ni avances visibles en el proceso de captura y extradición.

Según las declaraciones, el imputado operaría en España bajo documentación que aún figura vigente en la Junta Central Electoral, además de mantener como fachada un negocio relacionado con la confección de prendas de vestir.

La familia Peralta reiteró su llamado a las autoridades judiciales para que actúen con mayor diligencia y garanticen justicia, recordando que este caso representa no solo una tragedia personal, sino también un símbolo de impunidad que, aseguran, ha dejado profundas heridas en la sociedad santiaguera.