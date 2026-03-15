Familia Guzmán Marcelino comparte con amigos en el Clásico Mundial de Béisbol

Empresarios y profesionales dominicanos se reúnen en el estadio previo al juego entre República Dominicana y Estados Unidos

Bartolo García

La familia Guzmán Marcelino, oriunda de la provincia Provincia Espaillat y propietaria de Espaillat Motors, compartió un agradable encuentro con amigos y allegados durante la jornada del Clásico Mundial de Béisbol.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la empresa, Gregorio Guzmán, junto al gerente general Gabriel Guzmán, quienes fungieron como anfitriones durante la actividad deportiva.

En el estadio, previo al esperado partido entre República Dominicana y Estados Unidos, compartieron también los doctores Plutarco Arias y Sergio Guzmán, así como el empresario Francisco Bonelly.

El grupo disfrutó del ambiente que rodea el importante encuentro deportivo, en el que miles de fanáticos dominicanos se dieron cita para apoyar a la selección nacional en su participación en el torneo internacional.

La ocasión sirvió además como espacio de confraternidad entre amigos, quienes manifestaron su entusiasmo por el desempeño del equipo dominicano y su expectativa ante el partido programado para las 8:00 de la noche.

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