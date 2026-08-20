Familia dominicana demanda funeraria en Nueva York tras cremación equivocada de su padre

Bartolo García

NUEVA YORK.– Una familia dominicana presentó una demanda por US$16 millones contra la funeraria R.G. Ortiz Funeral Home, en Manhattan, luego de denunciar que el cuerpo de su padre, José Daniel Díaz Felipe, conocido como “Danielito”, habría sido cremado por equivocación antes de que sus seres queridos pudieran darle el último adiós.

El hecho salió a la luz cuando familiares y amigos acudieron al velorio del hombre, quien falleció a los 84 años, y al abrir el ataúd en la funeraria ubicada en Washington Heights descubrieron que el cadáver preparado para las honras fúnebres correspondía a otra persona. Según relató la familia, el cuerpo incluso llevaba puesta la ropa que habían entregado para su padre.

José Luis Díaz, hijo del fallecido, explicó que las diferencias físicas hicieron evidente que no se trataba de su progenitor, debido a que su padre era calvo y medía aproximadamente 5 pies y 3 pulgadas, mientras que la persona colocada en el féretro tenía cabello y era considerablemente más alta.

De acuerdo con las alegaciones contenidas en la demanda, en un primer momento empleados de la funeraria habrían insistido en que el cuerpo era el de José Daniel Díaz Felipe, pese a los reclamos de sus familiares. Posteriormente, la empresa habría reconocido que se produjo una confusión al recibir los restos de dos personas que tenían el mismo nombre.

La situación tomó un giro aún más doloroso cuando, según sostiene la familia, la funeraria les informó que José Daniel Díaz Felipe había sido cremado días antes por error. Como consecuencia, sus seres queridos aseguran que quedaron privados de la posibilidad de ver su cuerpo, realizar el proceso funerario previsto y despedirse de acuerdo con sus deseos y tradiciones familiares.

Entre las personas afectadas se encuentra Jacinta, quien viajó desde República Dominicana hasta Nueva York para despedirse de su familiar, pero al llegar se encontró con la inesperada situación. Los demandantes sostienen que lo ocurrido les provocó un profundo daño emocional y acusan a la funeraria de negligencia grave en el manejo e identificación de los restos.

La familia reclama US$16 millones en compensación por los daños que atribuye al presunto error de R.G. Ortiz Funeral Home. Las acusaciones forman parte de un proceso judicial y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes, mientras se esclarecen las circunstancias en las que ocurrió la confusión de los cuerpos y se determinan las responsabilidades correspondientes.