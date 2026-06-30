Fallece mujer alcanzada por bala perdida durante feminicidio en el Darío Contreras

Bartolo García

Santo Domingo.– Marilenny Cuello, de 45 años, falleció tras permanecer una semana en estado crítico, luego de ser alcanzada por una bala perdida durante un hecho violento ocurrido en el parqueo del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, donde había acudido para recibir atención médica tras sufrir un accidente de tránsito.

El incidente ocurrió la madrugada del 22 de junio y quedó registrado por cámaras de vigilancia. Según las autoridades, el sargento mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Tony Vallejo, disparó contra su pareja sentimental, Nancy Sánchez Gálvez, quien perdió la vida en el lugar. Durante el ataque, uno de los proyectiles impactó a Marilenny Cuello, quien no tenía ninguna relación con el agresor ni con la víctima.

Tras resultar herida, Cuello fue sometida a una intervención quirúrgica y permaneció ingresada bajo un pronóstico reservado. Días antes de su fallecimiento, el director del Hospital Darío Contreras, Andy Bernardo de León Valenzuela, había informado que la paciente luchaba por su vida debido a la gravedad de las lesiones.

Familiares de la víctima manifestaron que Marilenny se encontraba en el centro de salud únicamente para recibir tratamiento por un accidente de tránsito y que quedó atrapada de manera fortuita en el hecho de violencia, convirtiéndose en una víctima inocente del suceso.

Con el fallecimiento de Marilenny Cuello, el trágico episodio deja dos víctimas mortales, mientras las autoridades continúan con el proceso correspondiente contra el miembro del Ejército señalado como responsable del ataque.

El caso ha vuelto a generar preocupación por las consecuencias de la violencia armada y el impacto que este tipo de hechos tiene sobre personas ajenas a los conflictos, que terminan perdiendo la vida o resultando gravemente heridas de manera fortuita.