Fallece monseñor Felipe Núñez, pastor emérito de Barahona y figura emblemática de la Iglesia dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– La Iglesia católica de la República Dominicana informó con profundo pesar el fallecimiento de monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, obispo emérito de la diócesis de Barahona, quien partió a la Casa del Padre la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 11:44 p. m., en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Tenía 87 años de edad.

A través de un comunicado oficial, la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó que su muerte constituye una pérdida sentida para toda la comunidad eclesial, que lo recordará como un pastor cercano, dedicado y profundamente comprometido con la misión evangelizadora de la Iglesia.

Monseñor Felipe Núñez había permanecido varios días hospitalizado en Santiago tras presentar complicaciones de salud. Durante la última semana estuvo en estado crítico, acompañado por sacerdotes, religiosos, familiares y fieles que elevaron constantes oraciones por su recuperación.

La CED destacó que el obispo emérito sirvió con fidelidad durante toda su vida sacerdotal y episcopal, dejando huellas imborrables en cada comunidad donde ejerció su ministerio. Su liderazgo pastoral, su sensibilidad humana y su profundo amor por los más necesitados marcaron su trayectoria dentro de la Iglesia dominicana.

Asimismo, el organismo agradeció la dedicación y entrega generosa que monseñor Felipe Núñez ofreció durante décadas al servicio de Dios y del pueblo, siendo un referente de coherencia cristiana, prudencia pastoral y compromiso social.

En el comunicado, los obispos recordaron que su legado permanece vivo en la diócesis de Barahona, donde ejerció como pastor durante años, impulsando obras sociales, fortaleciendo la estructura eclesial y acompañando con cercanía a las comunidades rurales y urbanas.

La Conferencia del Episcopado anunció que los restos del obispo emérito serán expuestos este jueves a partir de las 9:00 de la mañana en el Seminario San Pío X, donde los fieles podrán rendirle homenaje y elevar oraciones por su eterno descanso.

A las 2:00 de la tarde se celebrará una solemne Eucaristía en su honor, presidida por autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis y acompañada por sacerdotes, seminaristas, familiares y miembros de diversas comunidades religiosas.

Posteriormente, a las 3:30 p. m., el cuerpo será trasladado hacia la diócesis de Barahona, donde continuará el velatorio y se celebrarán actos litúrgicos en reconocimiento a su vida de entrega pastoral y amor al servicio.

La Iglesia invitó a todo el pueblo dominicano a unirse en oración por el alma de monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, recordándolo como un pastor que dedicó su existencia a anunciar el Evangelio con humildad, cercanía y profunda fe.

Su partida, aunque dolorosa, deja un testimonio luminoso que continúa inspirando a sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con la misión de la Iglesia en el país.

La Conferencia del Episcopado concluyó haciendo un llamado a agradecer a Dios por su vida fecunda y por su ejemplo de entrega inquebrantable, que seguirá guiando a las generaciones futuras dentro de la comunidad eclesial dominicana.