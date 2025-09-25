Fallece Guillermo Caram Herrera, referente reformista y exgobernador del Banco Central

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La República Dominicana recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Guillermo Caram Herrera, reconocido político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ingeniero y economista de amplia trayectoria, quien dejó un legado de honestidad y entrega al servicio del país.

La información fue confirmada por sus familiares mediante un comunicado oficial, en el que expresaron el profundo dolor que embarga a sus seres queridos y a quienes compartieron con él en vida.

Caram Herrera, quien se desempeñó como gobernador del Banco Central, será recordado no solo por su aporte a la vida pública, sino también por sus valores éticos y su compromiso con la nación.

En el comunicado, la familia destacó que su recuerdo permanecerá vivo, especialmente por su amor a la familia, sus enseñanzas y la huella imborrable que deja en quienes lo conocieron de cerca.

Su esposa Gladys Ibarra, junto a sus hijos María Alexandra y Tony, Mónica y Amado, Paola, Joanna y José, Natanelle y Hansel, y María Gabriela, invitaron a participar de las honras fúnebres, acompañados por su hermana Magaly, nietos, sobrinos y demás allegados.

Las exequias iniciarán el jueves 25 de septiembre de 2025, a partir de las 6:00 de la tarde, en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

El velatorio continuará el viernes 26 de septiembre, desde las 9:00 de la mañana, con la salida programada hacia el Cementerio Cristo Redentor a la 1:00 de la tarde, donde descansarán sus restos.

Diversas personalidades de la vida política y económica han expresado pesar por la partida de Caram Herrera, resaltando su capacidad profesional y su visión de país.

El Partido Reformista Social Cristiano lo recordó como un hombre íntegro, que defendió con firmeza los ideales de la organización y supo representar con dignidad a la colectividad política.

Compañeros de su vida pública resaltaron además su papel como analista y referente del pensamiento económico, siempre abierto al debate de ideas y a la búsqueda de soluciones para los grandes desafíos nacionales.

En la sociedad civil, su nombre estuvo vinculado a iniciativas de reflexión sobre la institucionalidad, el desarrollo sostenible y la modernización de la economía dominicana.

Para familiares y amigos, Guillermo Caram Herrera será siempre un ejemplo de disciplina, vocación de servicio y compromiso con su tierra. Su legado trasciende la política y se instala en la memoria de todos aquellos que valoran la honestidad como principio fundamental.

Con su partida, la República Dominicana despide a un hombre que supo conjugar la vida familiar con la responsabilidad pública, dejando un vacío difícil de llenar, pero también un camino de inspiración para las nuevas generaciones.

