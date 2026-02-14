Fallece Enmanuel Castillo, destacado sociólogo y director del periódico La Información en Santiago

El reconocido periodista y ejecutivo empresarial murió este sábado tras complicaciones de salud que se agravaron luego de una caída y una intervención quirúrgica

El país amaneció hoy con la lamentable noticia del fallecimiento del licenciado Enmanuel Castillo, sociólogo y periodista dominicano, quien por más de una década dirigió el periódico La Información, uno de los medios de comunicación más influyentes del Cibao.

Castillo venía enfrentando serios problemas de salud desde hace un tiempo, situación que se agravó considerablemente tras una caída que lo obligó a ser sometido a una intervención quirúrgica, permaneciendo varios días hospitalizado antes de su deceso.

Su partida ha generado profundo pesar en los sectores periodísticos, empresariales y sociales de Santiago y del país, donde era ampliamente respetado por su trayectoria profesional y su compromiso con la comunicación responsable.

Desde el año 2009, Enmanuel Castillo estuvo al frente de La Información, luego de ser designado como sustituto del historiador Fernando Pérez Memén, marcando una nueva etapa en la historia del medio con una visión moderna y cercana a la comunidad.

Bajo su dirección, el periódico fortaleció su enfoque en la información local y nacional, manteniendo su credibilidad y relevancia como una de las principales fuentes informativas de la región norte.

Además de su labor en el periodismo, Castillo se destacó como director ejecutivo de la APEDI, desde donde impulsó importantes iniciativas de desarrollo económico y social para Santiago.

También participó en distintos grupos empresariales, aportando su capacidad de análisis, liderazgo y visión estratégica en proyectos de impacto regional.

Enmanuel Castillo fue un firme defensor de la libertad de expresión y del papel de la prensa en la democracia dominicana, valores que promovió tanto desde las páginas del periódico como en sus intervenciones públicas.

Se desempeñó además como comentarista en programas de televisión y radio, donde abordaba temas de actualidad política, social y económica con criterio profesional y equilibrio.

Su trabajo fue reconocido por múltiples figuras públicas y sectores sociales, incluyendo expresiones de respeto del expresidente Danilo Medina, entre otros líderes nacionales.

Colegas periodistas lo describen como un hombre íntegro, comprometido con la verdad y con una profunda vocación de servicio hacia la sociedad dominicana.

La familia de Enmanuel Castillo informó que sus restos serán velados en un ambiente privado, en respeto a su memoria y a la intimidad de sus seres queridos.

Con su fallecimiento, la República Dominicana pierde a una de las voces más influyentes del periodismo regional y a un ciudadano que dedicó su vida al fortalecimiento institucional, la comunicación y el desarrollo de Santiago.