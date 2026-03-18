Fallece Chaguito Olivo, símbolo del deporte y orgullo de Gurabo

SANTIAGO.– El deporte santiaguero está de luto tras el fallecimiento de Santiago López Olivo, reconocido como uno de los grandes íconos deportivos de Gurabo, quien murió la mañana de este miércoles a los 93 años en su residencia.

Chaguito Olivo dedicó gran parte de su vida al Club Atlético Mambuiche, donde dejó una huella imborrable como atleta, dirigente y formador de jóvenes talentos en distintas disciplinas.

A lo largo de su trayectoria, se mantuvo activo impulsando el deporte comunitario, destacándose por dirigir una liga infantil con más de 29 años de fundada, contribuyendo a la formación de múltiples generaciones.

Sus restos serán expuestos en la Funeraria Blandino, y posteriormente serán trasladados al estadio que lleva su nombre en el Club Mambuiche, donde recibirán homenaje antes de su sepultura.

Chaguito con Nardo Fernández en el reconocimiento de Arnulfo Gutiérrez.

Desde antes de la fundación del club en 1959, Chaguito ya practicaba béisbol en el conocido “play del Hoyo”, espacio que hoy honra su legado al llevar su nombre como reconocimiento a su impacto en la comunidad.

Durante su etapa como jugador, compartió en el terreno con figuras como el expresidente Hipólito Mejía, y posteriormente se dedicó a enseñar a niños y jóvenes, convirtiéndose en un referente del deporte formativo.

Además de su rol como atleta y entrenador, ocupó posiciones de liderazgo dentro del club, incluyendo la presidencia, desde donde fortaleció la estructura deportiva de Gurabo.

En 2022, el estadio que lleva su nombre fue remozado por el presidente Luis Abinader, quien participó en su reinauguración, resaltando su legado en el deporte.

Diversas personalidades han expresado su pesar por su fallecimiento, incluyendo al empresario Arnulfo Gutiérrez y al embajador Víctor Suárez, quienes destacaron su calidad humana y su invaluable aporte al desarrollo deportivo de la comunidad.

Con información de Tuto Tavárez

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