Fallece Bonnie Tyler, la inconfundible voz que marcó una generación

Bartolo García

La industria musical internacional está de luto tras el fallecimiento de Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de las últimas décadas. La artista británica murió a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía ingresada mientras recibía tratamiento por una enfermedad que afectó su salud en los últimos meses.

Según informó su equipo a través de un comunicado oficial, la intérprete falleció como consecuencia de las complicaciones médicas que enfrentaba desde finales de abril, cuando fue sometida a una cirugía de emergencia por una perforación intestinal. Aunque posteriormente salió del coma inducido y mostró señales de recuperación, su estado continuó siendo delicado hasta su deceso.

Bonnie Tyler alcanzó la fama mundial en 1983 con el inolvidable éxito “Total Eclipse of the Heart”, una de las canciones más representativas de los años 80 y considerada un clásico de la música internacional. El tema, escrito por Jim Steinman, supera actualmente los mil millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como una de las baladas más exitosas de todos los tiempos.

Bonnie Tyler en 1983. Su mayor éxito, “Total Eclipse of the Heart”, se convirtió en un clásico cultural que suma 1100 millones de reproducciones en Spotify y 1300 millones de visualizaciones en YouTube.Credit…Adrian Greer Michael Short/Fairfax Media, via Getty Images

La cantante también dejó una profunda huella con otros éxitos como “It’s a Heartache” y “Holding Out for a Hero”, canciones que la convirtieron en una de las artistas más influyentes de su generación gracias a su inconfundible voz rasgada y a un estilo que fusionó el pop, el rock y el country. Durante su trayectoria recibió tres nominaciones a los premios Grammy y en 2023 fue condecorada con la Orden del Imperio Británico (MBE) por su aporte a la música.

Nacida en Gales bajo el nombre de Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler inició su carrera en la década de 1970 y logró conquistar escenarios de Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Su talento la llevó a convertirse en una figura imprescindible de la música contemporánea, inspirando a numerosos artistas y manteniendo vigente su repertorio durante más de cinco décadas.

Tras conocerse la noticia, artistas, fanáticos y personalidades del entretenimiento expresaron su pesar en redes sociales, recordando no solo su extraordinaria carrera, sino también el legado imborrable que deja en la historia de la música. Sus canciones continúan formando parte de la memoria colectiva de millones de personas alrededor del mundo.

Con la partida de Bonnie Tyler se apaga una voz única, pero permanece vivo un legado artístico que seguirá emocionando a generaciones presentes y futuras. Su música, su estilo inconfundible y su capacidad para interpretar grandes himnos del pop y el rock la consagran como una de las artistas más importantes de todos los tiempos.

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