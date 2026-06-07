Facultad de Artes de la UASD cierra campaña con contundente respaldo a Jorge Asjana David y apuesta por la victoria en primera vuelta

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró un multitudinario acto de cierre de campaña en respaldo a la candidatura del doctor Jorge Asjana David a la Rectoría de la academia, reafirmando además su compromiso con la unidad de todos los candidatos de la corriente universitaria y con el objetivo de alcanzar una victoria en primera vuelta en las elecciones programadas para el próximo 17 de junio.

La actividad, realizada en el local de campaña del proyecto Asjana Rector 2026-2030, contó con la participación del candidato a rector, doctor Jorge Asjana David; la candidata al Decanato de la Facultad de Artes, maestra Anitza Gutiérrez; el candidato a vicedecano, maestro Fabio Abreu; así como aspirantes a direcciones de escuelas, docentes, empleados y autoridades universitarias.

Durante su intervención, Asjana David expresó su satisfacción por la presentación de los ejes programáticos del plan de gestión de la maestra Anitza Gutiérrez y destacó el entusiasmo y la creatividad mostrados por la comunidad académica de Artes durante el acto, en el que se realizó una emotiva recreación de espacios históricos a través de manifestaciones artísticas y culturales.

“El respaldo que hoy recibimos reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de la Facultad de Artes y con la transformación institucional que impulsaremos desde la Rectoría para consolidar una universidad más moderna, eficiente y vinculada a las necesidades de la sociedad”, manifestó.

Asimismo, resaltó el papel estratégico que desempeña la Facultad de Artes en los procesos de transformación, vinculación e internacionalización de la UASD, al tiempo que valoró su condición de única unidad académica especializada en artes del país.

“Hablar de la Facultad de Artes es hablar de innovación, creatividad, pensamiento y transformación. No existe desarrollo universitario ni social al margen del arte. Históricamente, toda sociedad que avanza ha estado vinculada a la producción artística y cultural”, afirmó.

De su lado, la maestra Anitza Gutiérrez reiteró su respaldo al doctor Jorge Asjana David, destacando que ambos comparten una visión de transformación institucional basada en la planificación, la eficiencia administrativa, la excelencia académica y el compromiso con la comunidad universitaria.

“Creemos en una universidad moderna, cercana a su gente y orientada a resultados. Compartimos una visión que hoy inspira a miles de uasdianos y que nos permitirá seguir construyendo una institución más fuerte y competitiva”, expresó.

Gutiérrez exhortó a los docentes a respaldar este proyecto colectivo y a continuar fortaleciendo la unidad de la Facultad de Artes para enfrentar los desafíos que demanda la educación superior.

“Tenemos el compromiso de fortalecer la calidad académica, impulsar la investigación, modernizar nuestros espacios, mejorar las condiciones de trabajo, ampliar nuestra proyección nacional e internacional y generar mayores oportunidades para toda la comunidad universitaria”, sostuvo.

Durante el encuentro, la candidata al Decanato presentó su propuesta de gestión, estructurada en siete ejes estratégicos: unidad institucional y liderazgo participativo; excelencia académica y transformación curricular; investigación, creación y producción de conocimiento; infraestructura, tecnología y condiciones de aprendizaje; extensión, vinculación y proyección nacional e internacional; gestión administrativa eficiente, transparente y sostenible; y bienestar docente, estudiantil y desarrollo profesional.

La actividad contó además con la presencia de los cinco candidatos a vicerrectores, aspirantes a vicedecanos y direcciones de escuelas, quienes junto a docentes, empleados y autoridades universitarias reafirmaron su respaldo al proyecto Asjana Rector 2026-2030 de cara a las elecciones universitarias del próximo 17 de junio.