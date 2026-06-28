Facilitadores del INFOTEP resaltan el valor de formar para transformar vidas

Santo Domingo. -Con más de 25 años como facilitador del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el docente del área eléctrica Sergio Augusto Guerrero Polanco resume su trayectoria en una sola idea: la satisfacción de ver vidas transformadas.

Actualmente vinculado a procesos de formación en la Regional Cibao Norte y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR Rafey Hombres), Guerrero Polanco afirma que su mayor orgullo ha sido acompañar el crecimiento de miles de participantes que hoy se desempeñan como técnicos, emprendedores y líderes en distintos sectores productivos del país.

“Para mí es una gran satisfacción ver cómo las personas transforman su vida gracias a la formación. Muchos de quienes pasaron por mis aulas hoy dirigen empresas, tienen sus propios negocios o desempeñan funciones de gran responsabilidad. Eso me motiva a seguir compartiendo conocimientos y acompañando a quienes buscan salir adelante”, expresó.

Su testimonio abre una realidad compartida por cientos de facilitadores del INFOTEP que, desde distintas áreas técnicas y regiones del país, contribuyen diariamente a la formación de capital humano para el desarrollo nacional.

Vocación que transforma vidas desde la experiencia

La facilitadora de Contabilidad Leonora Matos, con 18 años de servicio en el INFOTEP, afirmó que su permanencia en la institución representa una muestra de satisfacción y compromiso con la formación de profesionales competentes.

Destacó que a lo largo de su trayectoria ha acompañado a participantes de distintos sectores sociales en su inserción laboral, muchos de ellos en bancos, centros comerciales y otras empresas, lo que considera una de las mayores recompensas de su labor docente.

Asimismo, valoró la evolución del INFOTEP en materia tecnológica, con la incorporación de herramientas modernas de aprendizaje.

“Estamos aquí porque nos apasiona enseñar y compartir nuestros conocimientos con otros”, expresó.

La facilitadora Alfida Matos, con 14 años de experiencia, impartiendo gastronomía, bares y restaurantes, cocina, etiqueta y protocolo, servicio al cliente, así como en higiene, manipulación de alimentos y seguridad industria, resaltó el carácter inclusivo de la formación técnico profesional en el INFOTEP, al permitir que personas de distintas edades, condiciones sociales y niveles educativos accedan a oportunidades de capacitación.

Señaló que durante su ejercicio ha trabajado con participantes de diversas generaciones, incluyendo adultos mayores que han encontrado en la formación una nueva oportunidad para desarrollarse. Destacó además el impacto positivo en egresados que hoy cuentan con emprendimientos dentro y fuera del país, como España, Italia y Estados Unidos.

“Nosotros no solo enseñamos una profesión técnica; también trabajamos la formación humana, ayudando a que las personas crezcan en el plano personal”, afirmó.

El facilitador del área eléctrica Guarocuya Liranzo, con experiencia docente desde 1985 e integrado al INFOTEP desde 2017, destacó el enfoque práctico de la formación impartida, orientado al desarrollo de competencias reales para la inserción laboral.

Subrayó que la institución se mantiene a la vanguardia en materia de formación técnico profesional y que ha sido clave en la transformación de vidas a través de la capacitación.

Recordó casos de participantes que, años después de egresar, han logrado posiciones de responsabilidad en importantes empresas, como evidencia del impacto del proceso formativo.

El facilitador de comunicación transmedia Miguel Ángel Feliciano (“Súper Tito”), en servicio desde 2021, destacó su motivación de poner su experiencia profesional al servicio de la formación de nuevos talentos en áreas como locución, animación, producción y oratoria.

Valoró el modelo formativo del INFOTEP, basado en la práctica y la participación activa, lo que permite que los facilitadores actúen como orientadores mientras los participantes desarrollan competencias para el mundo laboral.

Señaló que hoy observa con satisfacción cómo muchos de sus exalumnos ya se desempeñan en medios de comunicación, aportando contenidos de calidad.

Fortalecimiento institucional del cuerpo docente

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, destacó que el fortalecimiento del cuerpo docente constituye una de las principales prioridades institucionales, por su impacto directo en la calidad de la formación técnico profesional.

“Formar a quienes forman constituye una de las inversiones más importantes que realiza el INFOTEP, porque detrás de cada participante capacitado existe un facilitador preparado para transmitir conocimientos, desarrollar competencias y responder a las necesidades de los sectores productivos”, expresó.

En ocasión del Día del Maestro Dominicano Morla Pineda reconoció la labor de sus facilitadores, destacando su vocación, entrega y compromiso con la formación de miles de dominicanos que encuentran en la capacitación técnico profesional una vía para mejorar su calidad de vida, emprender y aportar al desarrollo del país.

Datos

Entre 2022 y mayo de 2026, el Centro de Desarrollo Docente del INFOTEP emitió 14,727 certificaciones de actualización docente, impartió 24,597 horas de capacitación especializada e impactó a unos 3,200 facilitadores a nivel nacional. Además, alrededor de 3,800 docentes fueron certificados como tutores virtuales, fortaleciendo la respuesta institucional a las nuevas modalidades de aprendizaje.

Actualmente, el INFOTEP cuenta con 2,378 facilitadores contratados, además de 38 facilitadores fijos y 41 temporeros, quienes desarrollan labores en centros de formación, empresas, comunidades y espacios penitenciarios en todo el país.