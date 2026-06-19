Exrector de la UASD destaca respaldo político a la educación superior

Santo Domingo.- El exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Franklin García Fermín, afirmó que la victoria del doctor Jorge Asjana en las elecciones universitarias constituye “un triunfo de todos y de nadie en particular”, al considerar que su elección fue el resultado del respaldo plural de la comunidad universitaria y del apoyo recibido de las principales fuerzas políticas del país.

García Fermín señaló que la candidatura de Asjana logró unir voluntades por encima de las diferencias partidarias, en torno al propósito común de fortalecer la institucionalidad de la Primada de América y consolidar su papel como principal centro de formación profesional, investigación científica y generación de conocimiento de la República Dominicana.

Recordó que el primer respaldo político organizado a la candidatura del doctor Jorge Asjana fue otorgado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), durante un acto multitudinario celebrado en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD, encabezado por él en su condición de miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM y dirigente del Equipo Político del aspirante presidencial David Collado.

Indicó que, posteriormente, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su apoyo al doctor Asjana a través del liderazgo del expresidente Danilo Medina y del exrector de la UASD, doctor Iván Grullón. Más adelante, el expresidente Leonel Fernández hizo público su respaldo en representación de la Fuerza del Pueblo (FP), configurándose así una amplia coincidencia de voluntades en favor del fortalecimiento de la universidad estatal.

El exrector expresó que esta convergencia constituye un hecho de gran trascendencia para la vida universitaria y nacional, ya que demuestra que la educación superior puede convertirse en un espacio de unidad, donde prevalecen los intereses institucionales por encima de las diferencias políticas.

“El doctor Jorge Asjana no ganó para un partido, un grupo o una corriente determinada. Ganó para toda la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su triunfo pertenece a los estudiantes, a los profesores, a los servidores administrativos, a los egresados y a todos los dominicanos que creen en una universidad pública cada vez más fuerte, moderna y comprometida con el desarrollo nacional”, expresó García Fermín.

Sostuvo que el amplio respaldo recibido por Asjana representa un reconocimiento a su trayectoria académica, su vocación de servicio, su capacidad de diálogo y su visión para conducir a la UASD hacia una nueva etapa de fortalecimiento institucional.

Finalmente, García Fermín manifestó que la nueva gestión rectoral tiene el desafío de continuar elevando la calidad académica, impulsar la investigación científica, promover la innovación, fortalecer la internacionalización de la universidad y profundizar su compromiso con el desarrollo económico, social y democrático de la República Dominicana.