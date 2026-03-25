Expoturismo 2026 da un giro innovador al mudarse a Santiago Center

La feria turística apuesta por modernización y tecnología para fortalecer su impacto en la región Norte

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Expoturismo 2026 inicia una nueva etapa al anunciar su traslado a Santiago Center, en alianza con el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton y Ágora Santiago Center, marcando un hito en la evolución del evento turístico más importante de la región Norte.

Esta decisión representa un cambio significativo en los 29 años de trayectoria de la feria, al integrarse a un entorno que combina infraestructura moderna, conectividad y una experiencia integral en uno de los principales polos comerciales y hoteleros del Cibao.

El presidente de Expoturismo, Ramón Paulino, destacó que esta alianza permitirá elevar el nivel del evento, adaptándolo a las nuevas dinámicas del turismo global y posicionando a Santiago como un destino estratégico para los negocios.

El acuerdo fue suscrito por el comité organizador, junto a representantes del Hotel Santiago y Ágora Santiago Center, consolidando una visión conjunta orientada a fortalecer el impacto del evento en el desarrollo turístico nacional.

Por su parte, Diana Vallejo, gerente general del Hotel Santiago, expresó que ser sede de Expoturismo 2026 reafirma el compromiso de ofrecer espacios de alto nivel para eventos internacionales, destacando la ubicación privilegiada en el centro de la ciudad.

Como parte de esta renovación, la feria incorporará una plataforma digital avanzada que facilitará la conexión entre suplidores, compradores y visitantes, mediante herramientas como agendamiento de reuniones y uso de códigos QR.

Además, el evento adoptará un formato de dos días con una agenda optimizada, iniciando el viernes 12 de junio en Ágora Santiago Center y desarrollando sus actividades en los salones del hotel en jornadas continuas.

Con este nuevo enfoque, Expoturismo 2026 se proyecta como una plataforma más moderna, eficiente y alineada con las tendencias globales, consolidando a Santiago como un punto clave para el turismo y los negocios en la República Dominicana.