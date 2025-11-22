Exposición sobre los 80 años del Monumento a los Héroes llega al Parque Central Santiago

Bartolo García

Santiago, República Dominicana. – Con el objetivo de acercar la historia nacional a los ciudadanos desde los espacios públicos, el Parque Central Santiago y el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración inauguraron la exposición itinerante “80 años. Una historia. Primer picazo Monumento a los Héroes de la Restauración”.

El acto de apertura tuvo lugar en la pista del Parque Central, donde decenas de visitantes tuvieron su primer encuentro con las piezas que narran la evolución del icónico Monumento y su impacto en la memoria colectiva de Santiago.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto para transformar el aprendizaje histórico en una experiencia accesible, familiar y dinámica, conectando el patrimonio con la vida diaria de los santiagueros.

Durante la presentación, el director del Parque Central Santiago, Alexander Blumberg, resaltó la importancia de vincular la educación ciudadana con el entorno verde y recreativo del parque, donde miles de personas transitan y disfrutan a diario.

“Este proyecto reafirma nuestra visión de que el parque es un gran aula abierta, donde la historia se vive y se comparte en comunidad”, manifestó Blumberg.

Asimismo, María Belissa Ramírez de Zaiek, directora del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, destacó que esta exposición es un homenaje a ocho décadas de lucha, dignidad y valores patrios.

“La historia del Monumento es también la historia de Santiago y de la Restauración. Queremos que las generaciones actuales comprendan el significado de este símbolo y su influencia en nuestra identidad nacional”, señaló.

La exposición presenta una colección de fotografías, planos arquitectónicos, datos históricos y documentos patrimoniales que reconstruyen la trayectoria del Monumento desde su primer picazo en 1944.

Además, se ofrecerán visitas guiadas dirigidas a estudiantes, familias y público general, para asegurar una experiencia educativa participativa y enriquecedora.

Como parte de su recorrido nacional, la muestra visitará más de 50 localidades en toda la República Dominicana, con la finalidad de expandir su alcance y promover la valoración del patrimonio histórico en todo el país.

El Parque Central invitó a las instituciones educativas y culturales a integrar la exposición dentro de sus actividades formativas y visitas escolares durante los próximos meses.

La iniciativa ha recibido una amplia acogida comunitaria, al integrarse con los programas de recreación, salud y cultura que promueve el Parque Central Santiago.

La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2026, convirtiéndose en una oportunidad para que miles de ciudadanos conozcan más sobre uno de los símbolos más emblemáticos de la nación.

