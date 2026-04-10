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Espectáculos

Exposición revela el legado artístico desconocido de Minerva Mirabal en Santiago

Centro Cultural Banreservas y Fundación Hermanas Mirabal presentan muestra inédita en honor al centenario de su nacimiento
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Gladialisa Peralta Karina Souffront Manuel Tavarez y Minou Tavarez
Gladialisa Pereyra, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago; Karina Souffront, directora senior de Negocios Personales Banreservas Zona Norte; Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, y Minou Tavárez Mirabal, en la inauguración de la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”.

Bartolo García

SANTIAGO, R.D.– El Centro Cultural Banreservas Santiago, en coordinación con la Fundación Hermanas Mirabal, inauguró la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”, una muestra que reúne obras inéditas de la destacada heroína dominicana.

La exposición rinde homenaje a Minerva Mirabal con motivo del centenario de su nacimiento, destacando una faceta poco conocida de su vida: su sensibilidad artística y su talento creativo.

La muestra incluye fotografías, pinturas y esculturas que recorren distintas etapas de su expresión artística, desde el impresionismo hasta la abstracción, evidenciando su evolución como creadora.

Durante la inauguración, Gladialisa Peralta, gerente del centro cultural, resaltó que la iniciativa permite redescubrir a Minerva más allá de su papel histórico, mostrando a una mujer profundamente sensible y comprometida con el arte.

Minou Tavarez Mirabal observa las obras de la exposicion Un siglo
5. Minou Tavárez Mirabal observa las obras de la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”, en el Centro Cultural Banreservas Santiago.

Asimismo, destacó que la exposición constituye un homenaje no solo a Minerva, sino también a sus hermanas Patria, María Teresa y Dedé, símbolos de lucha y resistencia en la historia dominicana.

De su lado, Manuel Tavárez Mirabal expresó su agradecimiento por la realización de esta muestra, señalando que representa una oportunidad única para dar a conocer el legado artístico de su madre.

Tavárez Mirabal manifestó que cada obra refleja el espíritu indomable de Minerva y su amor por la justicia y la libertad, valores que siguen inspirando a nuevas generaciones.

Exposicion revela el legado artistico desconocido de Minerva Mirabal en Santiago

La curaduría de la exposición estuvo a cargo de Guadalupe Casasnovas e incluye 16 obras de Minerva Mirabal, así como piezas de otros artistas dominicanos como Miguel Núñez, Pedro Pascual, Virgilio García y Radhamés Mejía.

La muestra estará abierta al público hasta el 5 de junio, en el tercer piso del emblemático edificio del antiguo Hotel Mercedes, con horarios de martes a viernes de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche y fines de semana hasta las 6:00 de la tarde.

Con esta iniciativa, el Centro Cultural Banreservas reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la memoria histórica, destacando que el arte, al igual que la libertad, es un legado que trasciende generaciones.

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