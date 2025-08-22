Exposición itinerante sobre el Monumento a los Héroes llega a Puerto Plata

Bartolo García

Puerto Plata, R.D.– La Casa de la Cultura Eduardo Brito, en coordinación con la Dirección Provincial de Cultura, inauguró la exposición itinerante titulada “80 años. Una historia. Primer picazo Monumento a los Héroes de la Restauración”, un evento que conecta la memoria histórica con la identidad cultural dominicana.

La actividad, organizada bajo la orientación de Francisco Reyes Feliciano, busca acercar al público a los momentos clave de la creación del Monumento a los Héroes de la Restauración, símbolo nacional de honor y libertad.

La exposición, que estará abierta hasta el 16 de septiembre, se convierte en una oportunidad para que estudiantes, familias y visitantes redescubran el valor patrio que representa esta obra monumental, ubicada en la ciudad de Santiago.

Según explicaron los organizadores, el propósito principal es llevar un pedacito del Monumento a cada rincón de la República Dominicana, incentivando al mismo tiempo la visita al museo que lo resguarda.

Durante el acto inaugural, el señor Rafael Reyes destacó que este proyecto no solo celebra la historia y el sacrificio de los héroes, sino que también siembra esperanza para las futuras generaciones.

“Puerto Plata hoy se convierte en escenario de memoria, cultura y reconocimiento. Esta exposición es una manera de rendir tributo a quienes nos legaron la libertad y el orgullo nacional”, expresó Reyes durante su intervención.

El evento marca un hito para la Casa de la Cultura Eduardo Brito, que reafirma su papel como espacio vivo para el arte, la educación y el civismo, en un momento en que la preservación de la identidad nacional cobra mayor relevancia.

Además, esta iniciativa conjunta entre la Casa de la Cultura, la Dirección Provincial de Cultura y el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración simboliza la unión de esfuerzos para fortalecer la memoria colectiva del pueblo dominicano.

Los organizadores señalaron que esta propuesta itinerante constituye una manera creativa y didáctica de acercar la historia a las comunidades, reforzando los valores de honor, patriotismo y libertad.

La exposición puede ser visitada de manera gratuita, en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 a 4:00 de la tarde, de lunes a viernes, permitiendo a la ciudadanía el acceso a este recorrido cultural.

Para las autoridades culturales, se trata de un doble acontecimiento: por un lado, la conmemoración de los 80 años del primer picazo del Monumento, y por otro, la apertura de un espacio de diálogo cultural en Puerto Plata.

Los visitantes encontrarán en esta muestra documentos, imágenes y relatos que narran el proceso de construcción y el impacto histórico del Monumento, considerado una de las obras más emblemáticas de la nación.

Con esta iniciativa, Puerto Plata se posiciona nuevamente como un escenario clave de la vida cultural dominicana, integrando a la comunidad en un ejercicio de memoria y valoración patrimonial.

La exposición “80 años. Una historia” no solo honra el pasado, sino que inspira a los dominicanos a seguir construyendo un futuro enraizado en la historia, la cultura y la identidad nacional.

