Exponente urbana “Masha” detenida por la Policía Nacional con presunta marihuana en operativo nocturno

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La Policía Nacional informó este sábado sobre la detención de la exponente urbana Asly Mariel Victoriano, conocida artísticamente como “Masha”, durante un operativo preventivo realizado en el Distrito Nacional, donde fueron ocupados dos paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana.

La artista fue arrestada junto a un hombre identificado como Claudio Víctor Santana, quien la acompañaba al momento del operativo, realizado cerca de las 11:00 de la noche del viernes 24 de octubre, en la intersección de las calles Licey y París, del sector Villa Francisca.

De acuerdo con el informe policial, los agentes patrullaban la zona como parte de las labores de prevención y seguridad nocturna cuando observaron un vehículo Daihatsu Mira gris, placa AA82896, desplazándose a alta velocidad y en actitud sospechosa.

Al notar la presencia de los agentes, los ocupantes del automóvil intentaron escapar, pero fueron interceptados rápidamente por las unidades motorizadas, que cerraron el paso para proceder con la inspección del vehículo.

Durante el registro, los agentes encontraron en el baúl dos paquetes envueltos en papel negro y transparente, que contenían un vegetal con características similares a la marihuana, según el reporte preliminar.

Además, las autoridades informaron que a “Masha” le fue ocupada una cartera color rojo, en cuyo interior se hallaron un teléfono celular y RD$100.00, mientras que a su acompañante Santana se le confiscó un teléfono móvil y RD$50.00.

Ambos fueron trasladados a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), donde se realizarán los análisis de laboratorio correspondientes para confirmar la naturaleza del material ocupado y determinar los cargos formales.

La Policía Nacional indicó que el caso se encuentra en fase de investigación y que, conforme a los procedimientos legales, la artista y su acompañante serán puestos a disposición del Ministerio Público para las acciones judiciales pertinentes.

El informe también detalla que el arresto forma parte del reforzamiento de los operativos preventivos que se realizan en los sectores del Distrito Nacional con el fin de combatir el microtráfico de drogas y fortalecer la seguridad ciudadana.

“Masha”, quien ha ganado notoriedad en el ámbito urbano por sus recientes colaboraciones musicales, no se había visto involucrada previamente en casos judiciales, por lo que este arresto ha generado amplio interés en las redes sociales y medios de entretenimiento.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido más detalles sobre la procedencia del vehículo ni sobre el destino del material incautado, aunque fuentes extraoficiales indican que ambos detenidos permanecen bajo custodia mientras se amplían las indagatorias.

La institución reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley, “sin importar rango, profesión o estatus social”, en su lucha permanente contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y la criminalidad organizada.

En las próximas horas se espera un comunicado ampliado del Ministerio Público y de la DNCD, con los resultados del análisis químico de la sustancia y la calificación jurídica que enfrentará la intérprete urbana y su acompañante.

