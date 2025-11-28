Expo-Codia Norte 2025 abre sus puertas como vitrina de tecnología y avances del sector construcción

Bartolo García

Santiago, RD.– La ingeniería y la arquitectura de la región Norte se encuentran de fiesta con la apertura oficial de la Primera Feria Expo-Codia Regional Norte 2025, un evento que busca posicionarse como la principal plataforma de intercambio tecnológico, académico y profesional del sector construcción.

La actividad se celebra bajo el lema “Construyendo con Innovación y Tecnología”, destacando el papel fundamental de la actualización técnica en el desarrollo de obras cada vez más eficientes, seguras y sostenibles.

El acto inaugural contó con la participación de autoridades locales, miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), empresas aliadas y representantes de instituciones académicas vinculadas al desarrollo urbano y territorial.

La ceremonia inició con la bendición del diácono Luis Peña, quien exhortó a los profesionales a seguir trabajando con ética, responsabilidad y vocación de servicio para contribuir al bienestar de las comunidades.

El ingeniero Ervin Vargas, en sus palabras de apertura, subrayó que esta feria representa un importante paso para crear puentes entre la academia, el ejercicio profesional y la industria tecnológica.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente del Codia Regional Norte, ingeniero Ramón Martínez, quien expresó su satisfacción por el respaldo recibido en esta primera edición, que coincide con el 59 aniversario de la institución.

Martínez afirmó que esta feria marca un momento de trascendencia para el Colegio y para el país. “Expo-Codia no es solo una exhibición: es una declaración de futuro, una prueba de que nuestros profesionales continúan impulsando el desarrollo nacional”, manifestó.

El presidente regional del gremio resaltó el compromiso del Codia con una construcción alineada a los nuevos tiempos, fundamentada en buenas prácticas, innovación y el cumplimiento estricto de las normativas.

La Expo-Codia Regional Norte 2025 se desarrollará del jueves 27 al domingo 30 de este mes, de 9:00 de la mañana a 9:30 de la noche, ofreciendo una extensa agenda de actividades formativas y comerciales.

Entre las atracciones del evento se destacan conferencias magistrales, demostraciones de maquinaria avanzada, soluciones de diseño digital, nuevos materiales, startups tecnológicas y espacios de interacción para estudiantes y profesionales.

El evento contará también con la participación de reconocidas marcas del sector construcción, que presentarán sus últimas novedades en eficiencia energética, sostenibilidad y automatización.

Organizadores destacaron que esta feria busca impulsar la colaboración entre instituciones y fomentar el crecimiento de los profesionales jóvenes que representan el relevo de la ingeniería y la arquitectura dominicana.

Asimismo, se indicó que estos encuentros contribuyen al fortalecimiento de una comunidad técnica más preparada, abierta al cambio y al aprovechamiento de herramientas de vanguardia.

Expo-Codia Regional Norte 2025 marca el inicio de una tradición orientada a elevar el estándar profesional en todo el país. La invitación queda abierta a los ciudadanos interesados en conocer la transformación del sector de la construcción en la región.