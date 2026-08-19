Expo Acero 2026 reunirá en Santiago a más de 100 marcas del sector construcción

Bartolo García

SANTIAGO.– Expo Acero 2026 anunció las principales novedades de su cuarta edición, que se desarrollará del 18 al 20 de septiembre en el Salón Multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago, con la participación de empresas, profesionales, instituciones y representantes vinculados a la construcción con acero.

Durante una rueda de prensa realizada en el AC Hotel Santiago, los organizadores informaron que más de 100 marcas expositoras estarán presentes en la feria, que este año tendrá a Estados Unidos como país invitado de honor. El programa incluirá conferencias, talleres y paneles especializados sobre diseño, fabricación, tecnología, sostenibilidad, seguridad, corrosión y construcción en estructuras metálicas.

Entre los anuncios realizados figura la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el acto inaugural de Expo Acero 2026. Los organizadores destacaron que su presencia representa un respaldo institucional a una plataforma que busca continuar fortaleciendo y conectando a los diferentes actores de la industria del acero en República Dominicana.

La cuarta edición también reforzará su componente académico mediante una alianza con UNIBE, UNPHU, INTEC, UCATECI, UTESA, PUCMM y la UASD, con el objetivo de acercar a estudiantes y docentes al sector productivo. La iniciativa pretende generar intercambios de conocimientos y facilitar que los futuros profesionales de arquitectura, ingeniería y otras áreas relacionadas conozcan las tendencias y oportunidades de la industria.

Francisco Javier Durán, fundador de Expo Acero

Francisco Javier Durán, fundador de Expo Acero, destacó que la feria nació como una iniciativa de jóvenes empresarios del Cibao interesados en crear un espacio especializado para compartir conocimientos, generar negocios y analizar el futuro del sector. “Cuatro ediciones después, nos llena de orgullo ver cómo cada año se suman nuevas empresas, profesionales, estudiantes e instituciones”, expresó.

La feria contará con el respaldo de empresas e instituciones nacionales e internacionales, encabezadas por Metaldom como patrocinador Platino y Steeltec como coanfitrión, además de firmas como Ekicontrol, FICEP, Kinnox, Instumet y otras vinculadas al sector. También tendrá el apoyo de instituciones como Proindustria, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Alcaldía de Santiago, mientras que AC Hotel Santiago repetirá por segundo año como hotel oficial del evento.

Desde su primera edición en 2023, Expo Acero ha registrado un crecimiento sostenido en participación y alcance internacional. En 2025 reunió a 105 empresas, representantes de 16 países y más de 4,500 asistentes. Para este 2026, la organización apuesta por ampliar ese posicionamiento desde Santiago, conectando innovación, conocimiento, tecnología y oportunidades de negocios. La entrada será gratuita, aunque será obligatorio registrarse previamente para acceder al recinto ferial.