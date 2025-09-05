Expo Acero 2025 abre en Santiago con 103 empresas de 11 países y la participación de Raquel Peña

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– La tercera edición de Expo Acero Santiago 2025 quedó formalmente inaugurada con un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien resaltó la importancia del evento para el desarrollo del sector construcción y la economía nacional.

El encuentro, considerado la feria más importante de la industria del acero y la construcción en el país, reúne a 103 empresas procedentes de 11 naciones y espera recibir a más de 4,000 visitantes, incluyendo profesionales, técnicos, estudiantes, empresarios y representantes institucionales.

La vicepresidenta Peña afirmó que Expo Acero es una plataforma para crear conexiones, compartir experiencias, generar nuevos negocios y fortalecer los ya existentes, reflejando el espíritu de innovación y crecimiento que caracteriza al país en los últimos años.

Durante su intervención, Peña destacó que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha encontrado en este sector un aliado estratégico para impulsar la productividad, la competitividad y la inversión, consolidando a República Dominicana como un hub regional en la industria.

El evento se celebra del 5 al 7 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, un espacio que se ha convertido en el epicentro de grandes encuentros empresariales y que, en esta ocasión, refuerza el posicionamiento de Santiago como ciudad de oportunidades.

Expo Acero 2025 ha sido diseñada como una plataforma de alcance regional, con el objetivo de integrar a los principales actores de la industria de la construcción en acero. Su programación promueve la innovación tecnológica, el intercambio técnico, la formación continua y el relacionamiento empresarial.

En la ceremonia de apertura se entregó un reconocimiento a Colombia, país invitado de honor, por sus aportes al desarrollo de la construcción en América Latina. El galardón fue recibido por el embajador Darío Villamizar Herrera, en representación de su nación.

Por su parte, Javier Durán, organizador de la feria, rindió homenaje a las empresas que han acompañado el crecimiento de Expo Acero desde sus inicios, entre ellas Acero Estrella, CIMET Constructores, TADUG, INSTRUMET y Steeltec, agradeciendo la confianza depositada en el proyecto.

Durán destacó que “la ciudad crece, se transforma y es reconocida en escenarios nacionales e internacionales. Santiago es hoy un epicentro de oportunidades, y Expo Acero es una expresión concreta de ese progreso”, enfatizando el rol de la feria en la proyección global de la región.

El programa de esta edición incluye una zona de exhibición de maquinarias y equipos pesados con tecnología de punta y demostraciones interactivas, así como un Hub de Negocios destinado a facilitar el encuentro entre compañías nacionales e internacionales.

Más de 30 ponencias técnicas y paneles especializados con expertos de diferentes países conforman la agenda académica del evento, consolidando a Expo Acero como un espacio de actualización para los profesionales del sector.

La feria también contará con la tercera edición del Panel Mujeres de Acero, una iniciativa que busca visibilizar el impacto y liderazgo femenino en la industria de la construcción, reconociendo a las mujeres como protagonistas del cambio y la innovación.

Además, se realizarán actividades nocturnas orientadas a fomentar el networking y la creación de alianzas estratégicas, fortaleciendo la dinámica de negocios que caracteriza a este evento internacional.

En el marco de Expo Acero Santiago 2025 se celebrará el 25 aniversario de la empresa Steeltec, uno de los principales aliados estratégicos del evento y referente nacional en soluciones de acero, reafirmando así la solidez de un sector que se proyecta hacia el futuro.

