Expiloto de NASCAR y su familia mueren en accidente de avioneta en EE. UU.

El ex piloto de NASCAR Greg Biffle, junto a su esposa y sus dos hijos, se encuentra entre las víctimas mortales del accidente de una avioneta ocurrido este jueves en un aeropuerto de Carolina del Norte, según confirmó una persona cercana a la familia que los esperaba en Florida.

La aeronave, propiedad de Biffle, se accidentó durante el aterrizaje en el Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte. El hecho dejó varios fallecidos, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Iredell.

El avión, un Cessna C550 con capacidad para siete pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 de la mañana, poco después de despegar de la terminal, por razones que aún están bajo investigación.

Aunque las autoridades no identificaron oficialmente a las víctimas, el creador de contenido Garrett Mitchell, conocido como Cleetus McFarland, confirmó en Facebook el fallecimiento de la familia Biffle:

“Puedo confirmar con profundo dolor que Greg Biffle, su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder iban a bordo del avión, ya que venían a visitarnos. Estamos devastados”.

Medios locales señalaron que Biffle era conocido no solo por su carrera deportiva, sino también por haber participado en numerosas misiones de rescate aéreo tras el paso del huracán Helene en 2024 en el oeste del estado.

Imágenes captadas en el lugar mostraron la avioneta envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto. Equipos de emergencia acudieron de inmediato y el área permanece acordonada mientras avanzan las investigaciones.

Según datos de FlightAware, el vuelo tenía previsto realizar escalas en Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, antes de regresar a Statesville esa misma noche.

El alguacil Darren Campbell informó que su oficina trabaja junto a la Patrulla Estatal de Carreteras y la Administración Federal de Aviación (FAA) en el procesamiento de la escena y la notificación oficial a los familiares.

El Aeropuerto Regional de Statesville es utilizado habitualmente por empresas de alto nivel y equipos de NASCAR, según indicaron autoridades locales.