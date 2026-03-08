Expertos presentan en Santiago innovadora plataforma para fortalecer la ciberseguridad empresarial

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D.– Las empresas Check Point Software Technologies y Asystec realizaron una conferencia dirigida a profesionales del sector tecnológico para presentar las capacidades más avanzadas de su plataforma de Exposure Management.

El encuentro se llevó a cabo en uno de los salones del AC Hotel by Marriott Santiago, donde participaron especialistas y representantes de distintas organizaciones interesadas en fortalecer sus estrategias de seguridad digital.

El evento fue encabezado por Raymond Marcelino, quien destacó la importancia de promover espacios de actualización tecnológica para fortalecer la ciberseguridad en las empresas dominicanas.

La conferencia llevó por título “CTEM: De la Visibilidad a la Acción”, y contó con la participación de expertos de Check Point que compartieron experiencias y soluciones tecnológicas enfocadas en la gestión moderna de riesgos digitales.

Entre los expositores estuvieron Eliana Wessin Amadís, Alexbry Fernández y Moisés Acevedo.

Durante la actividad se presentaron herramientas diseñadas para transformar la manera en que las organizaciones gestionan su estrategia de ciberseguridad, pasando de la simple visibilidad de amenazas a la ejecución de acciones concretas para mitigarlas.

Uno de los puntos centrales fue la inteligencia global de amenazas, que permite identificar campañas activas, vulnerabilidades explotadas e infraestructuras maliciosas en tiempo real.

Asimismo, los especialistas explicaron la importancia de la priorización de vulnerabilidades, basada en el contexto del negocio, la probabilidad real de explotación y la efectividad de los controles de seguridad existentes.

La plataforma también incluye mecanismos de remediación automatizada, que permiten aplicar acciones como virtual patching y activación de sistemas de prevención de intrusiones sin interrumpir las operaciones empresariales.

Con este tipo de iniciativas, Check Point reafirma su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la ciberresiliencia de las organizaciones en República Dominicana y la región, promoviendo el uso de tecnologías avanzadas para enfrentar los desafíos de seguridad digital actuales.