Expertos explican errores comunes al comprar primera vivienda con bono

Santo Domingo, República Dominicana. – Con una alta participación de compradores locales y dominicanos residentes en el exterior, Team Mister Realty realizó recientemente un webinario educativo enfocado en explicar el proceso correcto para adquirir la primera residencia en República Dominicana utilizando el Bono de Primera Vivienda y proyectos desarrollados bajo el esquema de fideicomiso inmobiliario.

El encuentro tuvo como objetivo principal aclarar dudas frecuentes y prevenir errores comunes que, según los expertos, provocan que muchos compradores pierdan el beneficio del bono o enfrenten retrasos y compromisos financieros innecesarios.

La actividad fue liderada por Pedro Reyes Castillo, agente inmobiliario y legal advisor, junto a la especialista Miriam Méndez, además de otros invitados del sector inmobiliario y financiero.

“Uno de los mayores problemas que enfrentan los compradores de primera vivienda no es la falta de intención ni de ingresos, sino la desinformación y el desorden en el proceso. Este webinario buscó justamente educar y prevenir”, expresó Reyes Castillo.

Durante el webinario se abordaron temas clave como:

• Quiénes califican realmente al Bono de Primera Vivienda, incluyendo dominicanos que viven fuera del país.

• Los documentos indispensables para aplicar correctamente.

• La diferencia entre reservar y separar una unidad.

• El rol del fideicomiso inmobiliario, la fiduciaria, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y la Dirección General de Impuesto Internos (DGII).

• El orden correcto del proceso para evitar pérdidas económicas.

Los panelistas coincidieron en que una revisión previa legal y financiera es determinante para el éxito del proceso, especialmente en proyectos de vivienda de bajo costo.

El webinario formó parte de una serie de iniciativas educativas impulsadas por Team Mister Realty, orientadas a elevar el nivel de información y toma de decisiones en el mercado inmobiliario dominicano.