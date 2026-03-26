Expertos destacan que el derecho a la paz implica deberes legales para los Estados modernos

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– El Instituto Dominicano de Derecho Procesal (INDOPRO), junto a la organización internacional HWPL, celebró la conferencia “El Derecho a la Paz en el Siglo XXI”, donde se analizó este concepto como una responsabilidad jurídica fundamental de los Estados.

El evento reunió a juristas, académicos, estudiantes y representantes de la sociedad civil, quienes reflexionaron sobre los desafíos actuales del derecho internacional en materia de paz, seguridad y resolución de conflictos.

Durante su intervención, el jurista Freddy Ángel Castro Díaz explicó la evolución histórica del derecho internacional, destacando cómo la guerra pasó de ser un mecanismo aceptado a convertirse en un fenómeno limitado y posteriormente prohibido.

Castro subrayó que el derecho a la paz no debe entenderse únicamente como una aspiración política, sino como un conjunto de obligaciones jurídicas concretas que los Estados deben cumplir tanto a nivel interno como internacional.

En ese sentido, señaló que los países tienen el deber de prevenir conflictos, reducir la violencia, garantizar condiciones de vida dignas y promover políticas públicas orientadas a fortalecer la paz y los derechos humanos.

El experto también abordó la evolución del concepto de paz en la tradición constitucional dominicana, indicando que el país ha transitado hacia un modelo basado en el respeto al derecho internacional y la no intervención.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa busca fortalecer el debate jurídico y promover una cultura de paz sustentada en el derecho, las instituciones y la participación ciudadana, consolidando el evento como un espacio de reflexión internacional.