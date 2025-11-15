Expertos destacan 7 hábitos clave para reducir la inflamación y prevenir enfermedades crónicas

La inflamación crónica es uno de los grandes desafíos de salud pública del siglo XXI. Aunque es un mecanismo natural de defensa, cuando se prolonga en el tiempo puede volverse perjudicial y está directamente asociada a enfermedades como cáncer, diabetes tipo 2, hipertensión, artritis, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 50 % de las muertes globales está relacionada con procesos inflamatorios persistentes, lo que ha llevado a la comunidad médica a enfocarse en la prevención mediante hábitos cotidianos sostenibles.

A diferencia de la inflamación aguda, que dura poco tiempo y responde a un golpe o infección, la crónica puede durar meses o años, muchas veces sin síntomas visibles, y suele estar agravada por una combinación de malos hábitos alimentarios, sedentarismo, estrés, tabaquismo y alteraciones del sueño.

Especialistas consultados y un informe reciente de la Escuela de Medicina de Harvard identifican siete hábitos diarios que ayudan a reducir la inflamación de manera natural y proteger la salud integral.

El primero de estos hábitos prioriza una alimentación antiinflamatoria basada en evidencia. Se recomienda consumir más frutas, verduras, cereales integrales, pescados ricos en omega-3 y legumbres; mientras se evita o reduce el azúcar añadido, frituras y grasas trans. Entre los modelos nutricionales con mejores resultados se destaca la dieta mediterránea, reconocida por su efecto protector.

El segundo hábito es la actividad física regular. Harvard indica que no se necesitan rutinas extenuantes: 150 minutos por semana de ejercicio moderado son suficientes para reducir marcadores inflamatorios. Sin embargo, advierte que el sobreentrenamiento puede provocar el efecto contrario.

El control del peso corporal constituye la tercera clave, con énfasis en la reducción de grasa abdominal, ya que esta aumenta la liberación de sustancias proinflamatorias. Cambios sostenibles, más que dietas extremas, permiten mejoras en la salud metabólica.

El entrenamiento físico moderado ayuda a reducir los marcadores inflamatorios en todas las edades (Freepik)

Dormir bien es otro pilar fundamental. La falta de sueño incrementa niveles de interleucina-6 y cortisol, dos elementos que promueven la inflamación. Por ello se recomiendan rutinas constantes, evitar pantallas antes de dormir y crear un entorno propicio para el descanso.

El abandono del tabaquismo es una de las medidas más contundentes para bajar la inflamación. Estudios indican que tras cuatro semanas sin fumar, el cuerpo ya muestra mejoras significativas, incluso en fumadores antiguos.

Respecto al alcohol, los expertos coinciden en que debe consumirse con moderación. Si es excesivo, genera procesos inflamatorios, pero en cantidades limitadas, dependiendo de edad y sexo, podría tener un rol protector en ciertos casos.

Finalmente, controlar el estrés crónico es esencial. Estados de alerta prolongados alteran el sistema inmunitario y elevan los niveles de inflamación en el organismo. Técnicas como mindfulness, respiración guiada, pausas activas y organización del tiempo ayudan a reducir la sobrecarga emocional.

Evitar productos ultraprocesados reduce la inflamación intestinal y contribuye a un mejor metabolismo (Freepik)

Estas siete acciones, respaldadas por estudios clínicos, representan una hoja de ruta accesible para mejorar la salud física y emocional, y disminuir riesgos de enfermedades a largo plazo.

Los especialistas insisten en que no se trata de cambios radicales, sino de pequeños pasos sostenidos que pueden marcar una enorme diferencia con el tiempo.

Adoptar estos hábitos en la rutina diaria permite al cuerpo recuperarse, regenerarse y funcionar en equilibrio, reforzando la salud intestinal, cardiovascular y cognitiva.

Los médicos coinciden: prevenir la inflamación es cuidar la vida futura. Actuar hoy es el camino para una longevidad saludable, con energía, bienestar y mejor calidad de vida.

