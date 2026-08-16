Expectativas de cambios crecen al iniciar Abinader su sexto año al frente del Gobierno

Bartolo García

Santiago, RD.- El presidente Luis Abinader inicia este 16 de agosto el tercer año de su segundo y último mandato constitucional, completando seis años al frente del Poder Ejecutivo, en medio de crecientes expectativas sobre posibles cambios, ratificaciones y nuevas designaciones dentro del tren gubernamental de cara al período que culminará en 2028.

El inicio de esta nueva etapa encuentra a ministros, directores generales y funcionarios de diferentes niveles que permanecen en sus posiciones desde agosto de 2020, una continuidad que ha comenzado a generar interrogantes en sectores políticos sobre la posibilidad de que el mandatario impulse una renovación de su equipo para los últimos dos años de gestión.

Las expectativas adquieren particular relevancia debido a que Abinader entra en la segunda mitad de su último período presidencial, una fase en la que el Gobierno deberá acelerar proyectos pendientes, consolidar las principales políticas públicas desarrolladas desde 2020 y definir el legado con el que pretende concluir su administración el 16 de agosto de 2028.

En el ámbito político, cualquier eventual reestructuración también tendría repercusiones dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde dirigentes y figuras vinculadas al oficialismo aspiran a nuevas oportunidades de participación en el Gobierno. La permanencia prolongada de determinados funcionarios alimenta las expectativas de quienes consideran que podría producirse una mayor rotación en distintas instituciones.

Santiago figura entre las provincias donde existe especial interés por una mayor presencia de dirigentes locales en posiciones relevantes del Poder Ejecutivo. Sectores del oficialismo entienden que el peso político, económico y electoral de la provincia podría traducirse en nuevas designaciones en ministerios, direcciones generales u otras dependencias estratégicas del Estado durante esta etapa.

La fecha del 16 de agosto, Día de la Restauración y tradicionalmente vinculada a importantes acontecimientos institucionales y políticos, aumenta las expectativas entre figuras relacionadas con el Gobierno y dirigentes del PRM que esperan una oportunidad para incorporarse al aparato gubernamental. Sin embargo, los movimientos que no estén determinados por disposiciones legales dependen directamente de las decisiones del presidente Abinader.

Los próximos meses serán determinantes para conocer si el mandatario apuesta por mantener la continuidad de su actual equipo o introduce una renovación más amplia para encarar los dos años finales de su administración. Más allá de los nombres, cualquier cambio tendrá como principal desafío fortalecer la capacidad de ejecución del Gobierno, responder a las expectativas ciudadanas y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos antes de concluir el período constitucional en 2028.