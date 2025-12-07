Exdirector de Senasa queda bajo arresto tras interrogatorio en la PGR

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, quedó detenido este viernes tras permanecer más de cuatro horas siendo interrogado en la Procuraduría General de la República (PGR). Su representante legal, el abogado penalista Miguel Valerio, confirmó la detención al salir de la sede del órgano investigador.

Valerio explicó que, según lo establecido por la normativa procesal penal, el Ministerio Público tiene un plazo máximo de 48 horas para presentar la solicitud de medida de coerción ante el tribunal competente. Indicó que solo después de acceder al expediente podrá fijar una postura sobre las imputaciones que pesarán contra su cliente.

“El señor Hazim fue arrestado. Vamos a esperar ahora la medida de coerción, que será depositada dentro de las próximas 48 horas”, declaró el jurista ante los medios de comunicación que se encontraban en la PGR.

Durante el interrogatorio, Hazim fue cuestionado en el marco de las investigaciones relacionadas con el denominado caso Senasa, aunque hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre los cargos específicos que se le atribuyen.

El exfuncionario llegó a la Procuraduría cerca de las cinco de la tarde, en medio de un ambiente de expectación generado por la presencia de periodistas y equipos de prensa que dieron seguimiento a su comparecencia.

Además de Hazim, el empresario Eduardo Read Estrella también fue interrogado por el Ministerio Público como parte del proceso. Valerio afirmó no tener información sobre si Read Estrella quedó detenido tras ser entrevistado por los fiscales.

Una tercera persona, cuya identidad no ha sido revelada, igualmente fue interrogada en relación con las indagatorias. Sin embargo, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre su participación o estatus legal dentro del caso.

A medida que avanza la investigación, se espera que el Ministerio Público ofrezca mayores precisiones sobre las presuntas irregularidades que motivaron la apertura del expediente y la comparecencia de estos ciudadanos ante la Procuraduría.

La detención de Hazim se produce en un contexto en el que la sociedad demanda transparencia en el uso de los recursos públicos y una aplicación firme de la ley en casos de posible corrupción administrativa.

Por esta razón, el próximo paso procesal —la presentación formal de la medida de coerción— será determinante para conocer el alcance de las imputaciones y las evidencias que sustentan la acción del Ministerio Público.

Mientras tanto, la defensa del exdirector de Senasa insiste en que fijará posición una vez tenga acceso al expediente, ya que hasta ahora no han recibido información oficial sobre las acusaciones.

La situación ha generado diversas reacciones en sectores políticos y sociales, que siguen de cerca el desarrollo de este caso por tratarse de un exfuncionario de una de las instituciones clave del sistema de salud dominicano.

Por el momento, se mantiene la expectativa a la espera de que las autoridades judiciales avancen con los procedimientos correspondientes y revelen el contenido de la medida de coerción en el plazo legal.